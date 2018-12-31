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31декабря
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сегодня, 18:08 3

Александр Козлов поздравил дальневосточников с Новым годом (видео)

Александр Козлов поздравил дальневосточников с Новым годом (видео)
Фото: minvr.ru

Свое новогоднее поздравление министр по развитию Дальнего Востока, бывший губернатор Амурской области, начал с обращения к амурчанам. Перечислив магаданцев, хабаровчан, сахалинцев и приморцев, жителей Якутии, Камчатки, Чукотки и Еврейской автономии, Бурятии и Забайкальского края, Александр Козлов поздравил их с Новым годом.

«Дальневосточники! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Дальний Восток – это место, где начинается Россия. И совсем скоро мы первые встретим 2019 год. Каким он будет, что он принесет, во многом зависит от нас самих. Ведь именно из личных достижений каждого из нас – встреч и открытий, испытаний и побед, – создается история Дальнего Востока, самого большого региона страны, которой мы очень гордимся и очень любим. С праздником, дальневосточники! С Новым годом!» – сказал Александр Козлов.

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#Дальний Восток #Новый год #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    41 минута назад

    фуууууу

  • physic1

    physic1
    35 минут назад

    *Плачу....

  • Andr-star

    Andr-star
    34 минуты назад

    Он порыжел на этой должности(

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