Александр Козлов поздравил дальневосточников с Новым годом (видео)

«Дальневосточники! От всей души поздравляю вас с Новым годом! Дальний Восток – это место, где начинается Россия. И совсем скоро мы первые встретим 2019 год. Каким он будет, что он принесет, во многом зависит от нас самих. Ведь именно из личных достижений каждого из нас – встреч и открытий, испытаний и побед, – создается история Дальнего Востока, самого большого региона страны, которой мы очень гордимся и очень любим. С праздником, дальневосточники! С Новым годом!» – сказал Александр Козлов.