Росимущество подыскивает здания для переезда ведомств из Хабаровска во Владивосток

Росимущество собирает данные о площадях под офисы для переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В ведомстве анализируют данные о находящихся в федеральной собственности помещениях и зданиях, где могут разместиться полпредство и офисы федеральных ведомств.

«Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае ведется сбор и анализ информации по находящимся в федеральной собственности площадям. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, федеральное имущество предоставляется федеральным учреждениям и предприятиям на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, соответственно, проведение конкурсных процедур в данном случае не предусмотрено», – говорится в ответе территориального управления Росимущества в Приморском крае на запрос ТАСС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.