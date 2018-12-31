Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:42 0

Росимущество подыскивает здания для переезда ведомств из Хабаровска во Владивосток

Росимущество подыскивает здания для переезда ведомств из Хабаровска во Владивосток
Фото: www.amur.info

Росимущество собирает данные о площадях под офисы для переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В ведомстве анализируют данные о находящихся в федеральной собственности помещениях и зданиях, где могут разместиться полпредство и офисы федеральных ведомств.

«Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае ведется сбор и анализ информации по находящимся в федеральной собственности площадям. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, федеральное имущество предоставляется федеральным учреждениям и предприятиям на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, соответственно, проведение конкурсных процедур в данном случае не предусмотрено», – говорится в ответе территориального управления Росимущества в Приморском крае на запрос ТАСС.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 13 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

Просмотров всего: 116

#Дальний Восток

распечатать


Власть 3

Александр Козлов поздравил дальневосточников с Новым годом (видео)
Общество 11

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей
Происшествия 20

СМИ: из-за оползня в устье Буреи возникло микроцунами, повалившее деревья
Происшествия

Амурчанина осудили за «минирование» кафе в Бурятии
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь