В ТРЦ «Ледяной» Благовещенска считают, что его репутацию пытались опорочить

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Согласно строительно-технической экспертизе, проведенной 24 декабря ООО «Амурский проектный институт "Колизей"», причиной, повлекшей повреждение плитки на втором этаже торгового центра, является нарушение технологии укладки плитки (не соблюдены деформационные швы).

Плитка была отремонтирована за счет управляющей компании.

Сообщается, что «собственники помещений, с которыми заключен договор на обслуживание мест общего пользования», в рамках договора и по действующему законодательству, «должны обращаться по вопросам содержания общего имущества в управляющую компанию». «По вопросу лопнувшей плитки на дату размещения информации в СМИ каких-либо обращений от собственников не поступало», – сказано в сообщении.

«Что касается информации о тех или иных недостатках внутри помещений собственников, то, согласно нормам действующего законодательства, собственник самостоятельно несет ответственность за содержание своего имущества (…)» – информирует представитель «Ледяного». Также это установлено условиями договора: «те или иные недостатки внутри помещений собственников устраняются за их счет». Обращений по данному поводу в адрес управляющей компании не поступало.

«В дополнение к вышеизложенному обращаем ваше внимание на то, что при визуальном осмотре комиссией, которая проводит проверку и в состав которой входят представители прокуратуры, Госстройнадзора, Роспотребнадзора, администрации города Благовещенска, в присутствии собственников и их представителей существенных нарушений конструкций обнаружено не было.

Считаем, что подобного рода действия некоторых граждан преследовали единственную цель – опорочить деловую репутацию ТРЦ "Ледяной" накануне новогодних праздников», – говорится в сообщении.