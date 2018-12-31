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31декабря
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В ТРЦ «Ледяной» Благовещенска считают, что его репутацию пытались опорочить

В ТРЦ «Ледяной» Благовещенска считают, что его репутацию пытались опорочить
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступил ответ от представителя ТРЦ «Ледяной» Благовещенска на ранее поданный запрос. В нем еще раз сообщается о причинах разрушения напольной плитки в здании. Также отмечается, что это была попытка опорочить репутацию центра.

Согласно строительно-технической экспертизе, проведенной 24 декабря ООО «Амурский проектный институт "Колизей"», причиной, повлекшей повреждение плитки на втором этаже торгового центра, является нарушение технологии укладки плитки (не соблюдены деформационные швы).

Плитка была отремонтирована за счет управляющей компании.

Сообщается, что «собственники помещений, с которыми заключен договор на обслуживание мест общего пользования», в рамках договора и по действующему законодательству, «должны обращаться по вопросам содержания общего имущества в управляющую компанию». «По вопросу лопнувшей плитки на дату размещения информации в СМИ каких-либо обращений от собственников не поступало», – сказано в сообщении.

«Что касается информации о тех или иных недостатках внутри помещений собственников, то, согласно нормам действующего законодательства, собственник самостоятельно несет ответственность за содержание своего имущества (…)» – информирует представитель «Ледяного». Также это установлено условиями договора: «те или иные недостатки внутри помещений собственников устраняются за их счет». Обращений по данному поводу в адрес управляющей компании не поступало.

«В дополнение к вышеизложенному обращаем ваше внимание на то, что при визуальном осмотре комиссией, которая проводит проверку и в состав которой входят представители прокуратуры, Госстройнадзора, Роспотребнадзора, администрации города Благовещенска, в присутствии собственников и их представителей существенных нарушений конструкций обнаружено не было.

Считаем, что подобного рода действия некоторых граждан преследовали единственную цель – опорочить деловую репутацию ТРЦ "Ледяной" накануне новогодних праздников», – говорится в сообщении.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Nebo

    Nebo
    2 часа назад

    Существенных нарушений конструкции не было ...... А не существенные нарушения конструкции есть ???? Напольная плитка не является элементом конструкции торгового центра .

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    Граждане и положили плитку с нарушением и давай не по детски порочить

  • ay

    ay
    2 часа назад

    "В ставке Гитлера все малохольные"

  • Альтер

    Альтер
    22 минуты назад

    Всех с наступающим Новым Годом, даже тех, кто в своих потугах пытается испортить Праздник людям.

    Какова была ЦЕЛЬ разносить на весь город такой шухер?

    Цель была одна-опорочить деловую репутацию центра.

    Даже накануне Праздника, когда дали опровержение, была комиссия,сделали заключение-все равно находятся "доброжелатели", которые задают ТУПЫЕ вопросы-типа существенных нарушений конструкций не было , а были ли не существенные?

    Ну это надо же быть ИДИОТОМ- интересно вы по каждой лопнувшей плитке в городе будете нести такую хрень?

    Хотел бы сообщить, что все потуги недоброжелателей не увенчались успехом-видать накануне Нового Года им больше нечем заняться.

    Кстати свои корпоративы провели (несмотря ни на что) и БГПУ, и Министерство сельского хозяйства, и АТБ и многие многие другие учреждения и коллективы-которые остались довольны ВСЕМ и никаких претензий не высказали-за что им огромное спасибо.

    Еще раз-поздравляю всех с наступающим Новым Годом, даже всех тех идиотов, кто так по идиотски пытался вот так продвигать свои услуги на рынке

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    4 минуты назад

    Ааа,так то плитка лопалась оттого что все хорошо,все качественно?

    Занесли наверное уж куда надо?

    А потом удивляемся,почему так происходит,как произошло в Кемерово!

    И дело может быть не в пожаре,мало ли что может случиться?А по бумажкам,а это именно в тот момент будет просто бумажками,все отлично!

    Ни ногой больше в это здание!

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