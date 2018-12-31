Новый год на боевом дежурстве встретят военнослужащие ВВО

Фото: structure.mil.ru

Более 10 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа будут находиться на боевом и оперативном дежурстве в новогоднюю ночь. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба военного округа.

Более 6 тысяч военнослужащих округа в новогоднюю ночь будут нести службу в суточных нарядах и караулах. Еще около 4 тысяч будут выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы.

В состав дежурных смен входят военнослужащие территориальных центров управления, комплексной безопасности, личный состав командных пунктов ПВО, авиационных дежурных сил ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения антитеррора.

Помимо этого, военнослужащие будут дежурить на узлах связи, выполнять задачи по охране парков боевых машин, складов и арсеналов.