В Благовещенске пешеход не выжил после наезда автомобиля (видео)
В ночь на 30 декабря в Благовещенске произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб пешеход.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, это случилось на улице 50-летия Октября. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Между тем подробности трагедии сообщают пользователи социальных сетей: «Пешеход прыгнул под две машины, они затормозили и не сбили его, он выбежал на встречку под третью, и насмерть. В общем, прыгнул сознательно под колеса».
Видео: instagram.com/blag_dtp
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