Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость
сегодня, 15:10 0

В Благовещенске пешеход не выжил после наезда автомобиля (видео)

В Благовещенске пешеход не выжил после наезда автомобиля (видео)
Фото: кадр видео

В ночь на 30 декабря в Благовещенске произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб пешеход.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, это случилось на улице 50-летия Октября. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Между тем подробности трагедии сообщают пользователи социальных сетей: «Пешеход прыгнул под две машины, они затормозили и не сбили его, он выбежал на встречку под третью, и насмерть. В общем, прыгнул сознательно под колеса».

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 109

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 3

СМИ: на месте восстановительных работ в Возжаевке погиб монтер путей
Происшествия

В селе Верхнеблаговещенское утром 31 декабря загорелся жилой дом
Общество

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года
Общество

За 2018 год в Приамурье отремонтировали 112 километров региональных дорог
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь