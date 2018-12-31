В Благовещенске пешеход не выжил после наезда автомобиля (видео)

Фото: кадр видео

В ночь на 30 декабря в Благовещенске произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб пешеход.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, это случилось на улице 50-летия Октября. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Между тем подробности трагедии сообщают пользователи социальных сетей: «Пешеход прыгнул под две машины, они затормозили и не сбили его, он выбежал на встречку под третью, и насмерть. В общем, прыгнул сознательно под колеса».

Видео: instagram.com/blag_dtp