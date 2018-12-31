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31декабря
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сегодня, 15:03 1

Жители амурского села пожаловались, что их лишают новогодней дискотеки

Жители амурского села пожаловались, что их лишают новогодней дискотеки

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители села Дим Михайловского района. Люди возмутились тем фактом, что их хотят оставить без традиционной новогодней дискотеки.

По словам одного из амурчан, такая дискотека всегда проводится в новогоднюю ночь в местном клубе. Она начинается 1 января около 03:00, перед ней проходит развлекательная программа. Однако в этот раз местные власти решили дискотеку упразднить. Причина в том, что в клубе нет запасных выходов. Настоящая же причина, полагает собеседник, – в нежелании устраивать это танцевальное мероприятие.

ИА «Амур.инфо» связалось по телефону с главой Димского сельсовета Еленой Левиной. Она пояснила, что дискотеку в этот раз действительно решили не проводить, поскольку в здании нет запасного выхода. После праздничной программы, которая начнется в 20:30, в 23:00 люди должны будут разойтись по домам. Соответствующее решение приняли местные депутаты, нужно это для того, чтобы избежать возможных трагедий, связанных с пожарами.

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#Новый год #отдых #праздники

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    9 минут назад

    несправедливо

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