Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:21 0

Роскосмос планирует увеличить количество пусков в 2019 году

Роскосмос планирует увеличить количество пусков в 2019 году
Фото: Амур.инфо

Роскосмос в 2019 году планирует увеличить общее количество запусков ракет-носителей. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации после итогового совещания под руководством главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, передает ТАСС.

Дмитрий Рогозин обозначил приоритетные задачи, которые, в первую очередь, предстоит решить в будущем году. Важнейшим вопросом остается сохранение абсолютного равноправия с ведущими мировыми державами в космосе. Было отмечено, что в процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место, в 2019 году запланировано увеличение пусковой кампании, сообщил Роскосмос.

Ранее Рогозин в своем Twitter написал, что в 2018 году всего было проведено 22 пуска: девять пусков с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, два – с Восточного, а также три пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Состав орбитальной группировки (156 космических аппаратов) вырос на восемь космических аппаратов», – написал он.

В ходе итогового совещания глава Роскосмоса отметил, что задача номер один – это подготовка качественных профессионалов: инженеров, конструкторов, технологов.

В пресс-службе напомнили, что в планах госкорпорации создание национального инженерно-конструкторского центра на базе Центра имени Хруничева, расположенного в московском районе Фили. В будущем два крупнейших научных центра – город Королев и Фили будут связаны транспортной хордой. Этот вопрос прорабатывается совместно с правительством города Москвы.

Также для финансового оздоровления отрасли в следующем году будет в полном объеме восстановлена работа Фондсервисбанка.

Просмотров всего: 68

#космос

распечатать


Общество

За две минуты до пуска с Восточного стартовый комплекс сняли из космоса
Общество 20

Перед запуском ракеты с Восточного совершался молебен
Общество 3

Запущенные с Восточного иностранные спутники вышли на связь
Общество

В Якутии зафиксировали падение частей запущенной с Восточного ракеты

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь