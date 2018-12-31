Роскосмос планирует увеличить количество пусков в 2019 году

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Дмитрий Рогозин обозначил приоритетные задачи, которые, в первую очередь, предстоит решить в будущем году. Важнейшим вопросом остается сохранение абсолютного равноправия с ведущими мировыми державами в космосе. Было отмечено, что в процентном соотношении пусков в мире Россия заняла в 2018 году третье место, в 2019 году запланировано увеличение пусковой кампании, сообщил Роскосмос.

Ранее Рогозин в своем Twitter написал, что в 2018 году всего было проведено 22 пуска: девять пусков с космодрома Байконур, восемь – с Плесецка, два – с Восточного, а также три пуска ракет «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане. «Состав орбитальной группировки (156 космических аппаратов) вырос на восемь космических аппаратов», – написал он.

В ходе итогового совещания глава Роскосмоса отметил, что задача номер один – это подготовка качественных профессионалов: инженеров, конструкторов, технологов.

В пресс-службе напомнили, что в планах госкорпорации создание национального инженерно-конструкторского центра на базе Центра имени Хруничева, расположенного в московском районе Фили. В будущем два крупнейших научных центра – город Королев и Фили будут связаны транспортной хордой. Этот вопрос прорабатывается совместно с правительством города Москвы.

Также для финансового оздоровления отрасли в следующем году будет в полном объеме восстановлена работа Фондсервисбанка.