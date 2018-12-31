СМИ: на месте восстановительных работ в Возжаевке погиб монтер путей

Причины случившегося выясняются. «По предварительной информации, работник находился в габарите проходящего поезда, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью», – пишет агентство.

ОАО «РЖД» окажет материальную помощь семье погибшего монтера Белогорской дистанции пути Забайкальской железной дороги.

В ЕДДС Белогорского района, а также в пресс-службе районной администрации ИА «Амур.инфо» не смогли подтвердить или опровергнуть эти сведения.