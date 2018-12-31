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сегодня, 14:10 3

СМИ: на месте восстановительных работ в Возжаевке погиб монтер путей

СМИ: на месте восстановительных работ в Возжаевке погиб монтер путей

На месте восстановительных работ, которые велись в селе Возжаевка Белогорского района после ЧП со сходом вагонов, произошла трагедия. Как сообщило ИА «Амур28.инфо», 30 декабря проходящий поезд сбил монтера путей. Пострадавший, житель Белогорска, погиб на месте.

Причины случившегося выясняются. «По предварительной информации, работник находился в габарите проходящего поезда, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью», – пишет агентство.

ОАО «РЖД» окажет материальную помощь семье погибшего монтера Белогорской дистанции пути Забайкальской железной дороги.

В ЕДДС Белогорского района, а также в пресс-службе районной администрации ИА «Амур.инфо» не смогли подтвердить или опровергнуть эти сведения.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Медведь123

    Медведь123
    1 час назад

    Ужас какой

  • Братеев1

    Братеев1
    59 минут назад

    да чё один негатив на Амуринфо под Новый год?

  • Slon

    Slon
    58 минут назад

    Возжаевка она такая. Жил там пацаном при СССР. Что ни месяц то смерть на железке.

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