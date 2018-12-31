Прогноз погоды: первый день 2019 года не принесет осадков в Приамурье

В Амурской области 1 января ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 13 метров.

Температура по западным районам ночью составит минус 17…22, при прояснении будет минус 27…32, по востоку – минус 21…26, местами – минус 31…36.

Днем будет небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду. Температура по северу составит минус 10…15, местами будет минус 19…24, по югу – минус 11…16.

В Благовещенске ночью установится переменная облачность, без существенных осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура – минус 17…19. Днем ожидается небольшая облачность. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.