Умерла Наталья Завальнюк
30 декабря в Москве на 82-м году жизни скончалась Наталья Марковна Завальнюк. В начале 60-х она познакомилась с приехавшим из Благовещенска поэтом Леонидом Завальнюком, в 1964-м они поженились.
Умная и прекрасно образованная – кандидат математических наук, ученица академика Гельфанда, с прекрасным чувством юмора и огромной энергией, – она не только на долгие годы стала музой поэта, но и тонким, талантливым организатором его жизни.
В 2010 году, после смерти Леонида Андреевича, она организовала издание нескольких его стихотворных сборников. Несмотря на возраст и расстояния, в мае 2015 года Наталья Марковна после 50-летнего перерыва прилетела в Благовещенск и активно участвовала во всех мероприятиях недели «Леонид Завальнюк. Возвращение», помогала становлению литературной премии имени поэта.
Она говорила: «Мы с Леней очень любили друг друга. Но в молодости это мешают понять страсти. Когда же страсть уходит, возникает удивительное чувство общности с человеком. У нас была потрясающая старость».
Во многих своих стихах поэт обращается к ней.
- Я тебя видел где-то,
- Люди, трамваи, лето…
- В платье небесного цвета
- Ты пробежала мимо.
- Навек пробежала мимо.
- Встретиться необходимо!
- Я тебя видел когда-то
- Выше полоски заката.
- Легко, словно струйка дыма,
- Ты пролетела мимо.
- Навек пролетела мимо.
- Встретиться необходимо!
- С тех пор твой облик не гаснет,
- Моею печалью томимый:
- – Немыслимо, – шепчет мне ясень,
- С детства знакомый ясень.
- Да-да, – говорю я. – Согласен.
- Я очень с тобой согласен.
- Но встретиться необходимо!
- ***
- Листья падают с осин.
- От винта! Взлетает осень.
- Церемонии отбросив,
- Ты одна.
- И я один.
- И так чисто нам двоим,
- Словно все извивы тонут.
- Как я счастлив, как я тронут
- Одиночеством твоим!
- Листья медленно кружат…
- От винта! Взлетаем оба
- Выше неба, дальше гроба.
- Память – мелочь и тщета.
- Мы летим, и нет возврата,
- Только след сестры и брата,
- Чистый, вечный, как мечта.
Наталья Марковна Завальнюк будет похоронена в Москве рядом с мужем, на Троекуровском кладбище.
В понедельник, 31 декабря, в 18:25 на кабельном «Альфа-канале» выйдет в эфир повтор программы «С любимыми не расставайтесь» с большим эксклюзивным интервью Натальи Марковны Завальнюк. Оно было записано в Москве в марте 2015 года.
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