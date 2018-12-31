Умерла Наталья Завальнюк

30 декабря в Москве на 82-м году жизни скончалась Наталья Марковна Завальнюк. В начале 60-х она познакомилась с приехавшим из Благовещенска поэтом Леонидом Завальнюком, в 1964-м они поженились.

Умная и прекрасно образованная – кандидат математических наук, ученица академика Гельфанда, с прекрасным чувством юмора и огромной энергией, – она не только на долгие годы стала музой поэта, но и тонким, талантливым организатором его жизни.

В 2010 году, после смерти Леонида Андреевича, она организовала издание нескольких его стихотворных сборников. Несмотря на возраст и расстояния, в мае 2015 года Наталья Марковна после 50-летнего перерыва прилетела в Благовещенск и активно участвовала во всех мероприятиях недели «Леонид Завальнюк. Возвращение», помогала становлению литературной премии имени поэта.

Она говорила: «Мы с Леней очень любили друг друга. Но в молодости это мешают понять страсти. Когда же страсть уходит, возникает удивительное чувство общности с человеком. У нас была потрясающая старость».

Во многих своих стихах поэт обращается к ней.

Я тебя видел где-то, Люди, трамваи, лето… В платье небесного цвета Ты пробежала мимо. Навек пробежала мимо. Встретиться необходимо! Я тебя видел когда-то Выше полоски заката. Легко, словно струйка дыма, Ты пролетела мимо. Навек пролетела мимо. Встретиться необходимо! С тех пор твой облик не гаснет, Моею печалью томимый: – Немыслимо, – шепчет мне ясень, С детства знакомый ясень. Да-да, – говорю я. – Согласен. Я очень с тобой согласен. Но встретиться необходимо! *** Листья падают с осин. От винта! Взлетает осень. Церемонии отбросив, Ты одна. И я один. И так чисто нам двоим, Словно все извивы тонут. Как я счастлив, как я тронут Одиночеством твоим! Листья медленно кружат… От винта! Взлетаем оба Выше неба, дальше гроба. Память – мелочь и тщета. Мы летим, и нет возврата, Только след сестры и брата, Чистый, вечный, как мечта.

Наталья Марковна Завальнюк будет похоронена в Москве рядом с мужем, на Троекуровском кладбище.

В понедельник, 31 декабря, в 18:25 на кабельном «Альфа-канале» выйдет в эфир повтор программы «С любимыми не расставайтесь» с большим эксклюзивным интервью Натальи Марковны Завальнюк. Оно было записано в Москве в марте 2015 года.