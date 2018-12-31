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Умерла Наталья Завальнюк

Умерла Наталья Завальнюк

30 декабря в Москве на 82-м году жизни скончалась Наталья Марковна Завальнюк. В начале 60-х она познакомилась с приехавшим из Благовещенска поэтом Леонидом Завальнюком, в 1964-м они поженились.

Умная и прекрасно образованная – кандидат математических наук, ученица академика Гельфанда, с прекрасным чувством юмора и огромной энергией, – она не только на долгие годы стала музой поэта, но и тонким, талантливым организатором его жизни.

В 2010 году, после смерти Леонида Андреевича, она организовала издание нескольких его стихотворных сборников. Несмотря на возраст и расстояния, в мае 2015 года Наталья Марковна после 50-летнего перерыва прилетела в Благовещенск и активно участвовала во всех мероприятиях недели «Леонид Завальнюк. Возвращение», помогала становлению литературной премии имени поэта.

Она говорила: «Мы с Леней очень любили друг друга. Но в молодости это мешают понять страсти. Когда же страсть уходит, возникает удивительное чувство общности с человеком. У нас была потрясающая старость».

Во многих своих стихах поэт обращается к ней.

  1. Я тебя видел где-то,
  2. Люди, трамваи, лето…
  3. В платье небесного цвета
  4. Ты пробежала мимо.
  5. Навек пробежала мимо.
  6. Встретиться необходимо!
  7. Я тебя видел когда-то
  8. Выше полоски заката.
  9. Легко, словно струйка дыма,
  10. Ты пролетела мимо.
  11. Навек пролетела мимо.
  12. Встретиться необходимо!
  13. С тех пор твой облик не гаснет,
  14. Моею печалью томимый:
  15. – Немыслимо, – шепчет мне ясень,
  16. С детства знакомый ясень.
  17. Да-да, – говорю я. – Согласен.
  18. Я очень с тобой согласен.
  19. Но встретиться необходимо!
  20. ***
  21. Листья падают с осин.
  22. От винта! Взлетает осень.
  23. Церемонии отбросив,
  24. Ты одна.
  25. И я один.
  26. И так чисто нам двоим,
  27. Словно все извивы тонут.
  28. Как я счастлив, как я тронут
  29. Одиночеством твоим!
  30. Листья медленно кружат…
  31. От винта! Взлетаем оба
  32. Выше неба, дальше гроба.
  33. Память – мелочь и тщета.
  34. Мы летим, и нет возврата,
  35. Только след сестры и брата,
  36. Чистый, вечный, как мечта.

Наталья Марковна Завальнюк будет похоронена в Москве рядом с мужем, на Троекуровском кладбище.

В понедельник, 31 декабря, в 18:25 на кабельном «Альфа-канале» выйдет в эфир повтор программы «С любимыми не расставайтесь» с большим эксклюзивным интервью Натальи Марковны Завальнюк. Оно было записано в Москве в марте 2015 года.

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