В селе Верхнеблаговещенское утром 31 декабря загорелся жилой дом

31 декабря в 09:25 пожарным поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого деревянного дома в селе Верхнеблаговещенском по адресу: улица Новая, 2А. О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия пожарных расчетов второй этаж был охвачен огнем.

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Екатерина PL