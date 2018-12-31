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В селе Верхнеблаговещенское утром 31 декабря загорелся жилой дом

В селе Верхнеблаговещенское утром 31 декабря загорелся жилой дом

31 декабря в 09:25 пожарным поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого деревянного дома в селе Верхнеблаговещенском по адресу: улица Новая, 2А. О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия пожарных расчетов второй этаж был охвачен огнем.

В настоящее время огонь ликвидирован, идет разборка конструкций, специалисты выясняют причину возгорания. Предварительно причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Как рассказали в амурском управлении МЧС, в огне никто не пострадал. Тушили пожар пожарные первой и второй пожарно-спасательный частей города Благовещенска: всего на месте работали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.

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Горит коттедж в Верхблаговещенске по ул.Новая Видео от подписчиков ⚔️ _______________________________________ Надоел негатив — тебе в @best.blg ————————————————— Стали очевидцем — снимайте, присылайте в директ или отмечайте @kriminal.blg на фото и видео! Наш WhatsApp: 89146146096 🚬🚬🚬 #благовещенск#блага#блг#амурка#blaga#blagalive #blg#blagoveshchensk #28rus#amurregion#криминалблаговещенск

Публикация от Криминал. Благовещенск 🔞 (@kriminal.blg)

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#пожары #происшествия

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