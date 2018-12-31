В селе Верхнеблаговещенское утром 31 декабря загорелся жилой дом
31 декабря в 09:25 пожарным поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого деревянного дома в селе Верхнеблаговещенском по адресу: улица Новая, 2А. О возгорании сообщили соседи. К моменту прибытия пожарных расчетов второй этаж был охвачен огнем.
В настоящее время огонь ликвидирован, идет разборка конструкций, специалисты выясняют причину возгорания. Предварительно причиной пожара стало нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Как рассказали в амурском управлении МЧС, в огне никто не пострадал. Тушили пожар пожарные первой и второй пожарно-спасательный частей города Благовещенска: всего на месте работали 4 единицы техники, 14 человек личного состава.
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