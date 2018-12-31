Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 9 января 2019 года

Расширение тарифного коридора ОСАГО начнет действовать с 9 января будущего года, следует из указания Центробанка. Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 20 % вверх и вниз от базовой цены, установленной Банком России. Таким образом, ценовые рамки в пределах 3,432 – 4,118 тысячи рублей, которые действовали раньше, в новом году расширят до 2,746 – 4,942 тысячи.

Как пишет РИА Новости, изменится и матрица расчета коэффициента возраст-стаж. В частности, у него появятся дополнительные градации. Например, число ступеней увеличится до 58 с прежних четырех, что снизит коэффициент для опытных и взрослых водителей и увеличит для молодых.

Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус, основанного на страховой истории водителя. Согласно указанию Банка России, КБМ будет присваиваться водителю раз в год — первого апреля. Если же по состоянию на первое апреля следующего года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то ему присвоят самый низкий из имеющихся.

Между тем, в понедельник, 24 декабря, в Госдуму внесли законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю. Предполагается, что обладая данным страховым полисом, водитель будет вправе управлять любым находящимся в его владении транспортным средством, категория которого совпадает с категорией, указанной страховом полисе.

Также при наличии соответствующей доверенности, с согласия или в присутствии собственника иного транспортного средства, категория которого совпадает с категорией транспортного средства, указанного в договоре страхователя, такой страхователь будет вправе управлять данным транспортным средством без дополнительного внесения его в какой-либо страховой полис. Причем на размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность.