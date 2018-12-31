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В Циолковском прошел первый в Амурской области турнир по хоккею в валенках

В Циолковском прошел первый в Амурской области турнир по хоккею в валенках

30 декабря в Циолковском состоялся турнир по хоккею в валенках. В микрорайоне Звездный развернулось настоящее первенство, за которым наблюдали даже с балконов и окон близстоящих домов, отмечают в администрации ЗАТО.

«Хоккей в Циолковском, призванный вернуть в жизнь молодёжи нашего города дворовый хоккей, станет серьёзным массовым движением и одним из центральных зимних спортивных событий в Амурской области», – выразил уверенность глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

В первом турнире по хоккею в валенках приняли участие четыре команды: администрация города, МУЖЭП, АО НТЦ «Охрана» и ФПС МЧС России. В итоге победила команда администрации ЗАТО.

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#спорт #Циолковский

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    В итоге победила команда администрации ЗАТО.



    Кто бы сомневался)))

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Хоккей в валенках - наша тема!

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Прямо как в детстве :)

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