В Циолковском прошел первый в Амурской области турнир по хоккею в валенках

30 декабря в Циолковском состоялся турнир по хоккею в валенках. В микрорайоне Звездный развернулось настоящее первенство, за которым наблюдали даже с балконов и окон близстоящих домов, отмечают в администрации ЗАТО.

«Хоккей в Циолковском, призванный вернуть в жизнь молодёжи нашего города дворовый хоккей, станет серьёзным массовым движением и одним из центральных зимних спортивных событий в Амурской области», – выразил уверенность глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

В первом турнире по хоккею в валенках приняли участие четыре команды: администрация города, МУЖЭП, АО НТЦ «Охрана» и ФПС МЧС России. В итоге победила команда администрации ЗАТО.