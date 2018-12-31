За 2018 год в Приамурье отремонтировали 112 километров региональных дорог

В Минтрансстрое Амурской области подвели итоги дорожного сезона 2018 года на автодорогах регионального значения. Сделано это было на ежегодном совещании с дорожными организациями, осуществляющими реконструкцию, ремонт и содержание этих дорог.

Министр транспорта и строительства региона Александр Зеленин отметил, что имидж дорожной отрасли Приамурья напрямую зависит от слаженной и качественной работы подрядных организаций.

«Дорожный сезон 2018 года в Приамурье был не из легких, в область летом пришел дождевой паводок и внес свои коррективы в единую работу дорожного ведомства и взаимодействующих организаций. Приходилось оперативно устранять последствия капризов природы, отвлекать рабочие силы от основных мероприятий, но в целом практически все планы реализованы», – сказал министр.

В ходе совещания руководитель ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко подчеркнул, что для повышения качества производимых дорожно-строительных работ в планах управления усовершенствовать взаимодействие с подрядными организациями, проектными институтами и организациями, осуществляющими технический надзор.

Всего в нормативное состояние приведено 112 километров дорог, реконструировано и введено в эксплуатацию 7,5 километра автомобильных дорог и 583,95 погонных метра искусственных сооружений. Кроме того, 29 объектов модернизировано: 4 523 квадратных метра тротуаров, 2 132 погонных метра пешеходных ограждений, 377 дорожных знаков, 2 знака обратной связи, 38 километров линий электроосвещения, 31 комплект автономных систем освещения, 3 светофорных объекта, 38 автобусных остановок, 12 направляющих устройств, 16 пешеходных переходов, 14 из которых оборудованы искусственными неровностями, 54 погонных метра барьерных ограждений, 911 квадратных метров обустроено примыканий и сопряжений.