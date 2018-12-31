В США считают, что мост и канатная дорога через Амур сыграют ключевую роль в развитии торговли на Дальнем Востоке

Издание The National Interest (США) считает, что два международных проекта, один из которых уже реализуется в Амурской области, сыграют ключевую роль для развития торговли на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая. Отмечается, что в отношениях между двумя регионами уже наметились изменения в сотрудничестве.

Перечисленные достижения в развитии регионального взаимодействия между Россией и Китаем, описанные в итоговом докладе прошедшего в начале 2018 года форума по Северо-Восточной Азии можно считать неплохим промежуточным результатом в укреплении двусторонних отношений. Об этом сообщает biang.ru.

Перечисляются описанные в докладе инфраструктурные проекты, которые находятся в данный момент в процессе реализации, в том числе железнодорожный мост Нижнеленинское - Тунцзян, автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ, а также проект канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ. При этом отмечается, что для развития торговли на Дальнем Востоке России и на северо-востоке Китая все они будут играть ключевую роль.

Как упоминается в докладе, все началось с 2012 года, когда Владимир Путин принял решение провести саммит АТЭС во Владивостоке, показав всему миру Дальний Восток России, как торговые ворота для торговли между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это событие совпало с решением Государственного комитета по развитию и реформам Китая в рамках 12-й пятилетки «поднимать северо-восток Китая», который находился в рецессии после сокращения традиционных промышленных мощностей в этом регионе.

«Да, Россию и Китай по-прежнему связывает торговля энергоресурсами. Да, эти энергоресурсы перемещаются по не очень удобной инфраструктуре. Но в отношениях между двумя регионами наметились изменения. Так, в последнее время вырос объем экспорта российского продовольствия в Китай. Китайские компании все больше инвестируют в сельскохозяйственный сектор юга Дальнего Востока, что им позволяет вывозить в Китай из России все больше сои и прочего продовольствия. (…) По сути, какие бы шаги ни предпринимал президент США Дональд Трамп в Северо-Восточной Азии, это никак не отражается на российско-китайских приграничных связях. Вместо того чтобы играть в инфантильные геополитические игры, Пекин и Москва заняты развитием торговли, строительством инфраструтуры и повышением уровня жизни в этих регионах, которые долгое время были забыты столицами двух государств», – заключает The National Interest.

При этом отмечается, что различные проекты сотрудничества, в том числе амурско-китайские, США пока не беспокоят. Оговаривается, что Россия и Китай изучают новые варианты взаимодействия в области ВПК, анализируя опции военного сотрудничества. И учитывая улучшение отношений на политическом уровне, страны могут поменять свой взгляд на международные проблемы.