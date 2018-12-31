В Благовещенске при попытке заехать в парк грузовик сломал электронное табло

Фото: телередация "Сканер"

В городском парке Благовещенска в воскресенье, 30 декабря, случилось происшествие. Водитель грузовика, пытавшийся въехать в парк через центральные ворота, не рассчитал габариты авто и сломал висящее над входом электронное табло.

По сообщениям очевидцев, произошло это около трех часов дня. По имеющимся у редакции сведениям, водитель с места ДТП скрылся. Очевидцы успели сфотографировать его автомобиль.

«Обращений в полицию по данному факту не поступало. В ходе мониторинга материалов СМИ полицейскими было выявлено данное правонарушение. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности водителя», – сообщила начальник отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД Мария Забыкина.

Между тем в Инстаграме «Сканера» мнения подписчиков насчет происшествия и его последствий разделились. Некоторые встали на сторону водителя, который пытался попасть на территорию через центральные ворота. Один из них написал, что второй вход в парк с переулка Уралова часто бывает закрыт, даже несмотря на предварительные договоренности о въезде машин.

Другие пользователи посчитали, что водитель в любом случае должен был рассчитывать габариты автомобиля. А теперь парку нанесен материальный ущерб.

Были и такие комментарии: «Он проиграл бой, но не войну», «У мужика Новый год во всю прет. В чудеса верит – а вдруг проедет».