Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:55 0

В Благовещенске за несколько часов до Нового года пройдут мероприятия и прогремит салют

В Благовещенске за несколько часов до Нового года пройдут мероприятия и прогремит салют
Фото: Амур.инфо

Вечером понедельника, 31 декабря, в Благовещенске на несколько часов перекроют улицу Ленина. Движение транспорта ограничат в связи с проведением на главной площади города предновогодних мероприятий.

В 18:00 на площади Ленина начнутся конкурсы карнавальных костюмов и ростовых кукол. В это же время будут работать игровые площадки. В 19:00 начнется театрализованное представление «Театр Деда Мороза». А в 20:00 небо над площадью озарится яркими огнями предновогоднего фейерверка.

К окончанию проведения фейерверка в 20:00 к площади будут поданы автобусы маршрутов № 1, 13, 26, 101, которые встанут на улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской. Отправление автобусов маршрутов № 8, 15 (20), 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20:20 – 20:25. Отправление автобуса маршрута № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 до 20:30 будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского. Движение транспорта общего пользования будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской и Шимановского.

С полным планом мероприятий на все праздничные дни можно ознакомиться на Амур.инфо.

Просмотров всего: 457

#Новый год #праздники

распечатать


Общество 2

В Казани на дне озера дайверы установили новогоднюю ель
Общество 10

Россияне рассказали, чем запомнился им 2018-й и чего они ждут от 2019-го
Общество 33

Благовещенец купил к Новому году алкоголь на полмиллиона
Общество

Амурчан с наступающим Новым годом поздравили первые лица области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь