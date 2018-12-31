В Благовещенске за несколько часов до Нового года пройдут мероприятия и прогремит салют

Вечером понедельника, 31 декабря, в Благовещенске на несколько часов перекроют улицу Ленина. Движение транспорта ограничат в связи с проведением на главной площади города предновогодних мероприятий.

В 18:00 на площади Ленина начнутся конкурсы карнавальных костюмов и ростовых кукол. В это же время будут работать игровые площадки. В 19:00 начнется театрализованное представление «Театр Деда Мороза». А в 20:00 небо над площадью озарится яркими огнями предновогоднего фейерверка.

К окончанию проведения фейерверка в 20:00 к площади будут поданы автобусы маршрутов № 1, 13, 26, 101, которые встанут на улице 50-летия Октября на участке от Ленина до Зейской. Отправление автобусов маршрутов № 8, 15 (20), 22, 106 от своих начальных остановочных пунктов будет осуществляться с задержкой по времени, в 20:20 – 20:25. Отправление автобуса маршрута № 19 от начального остановочного пункта будет осуществляться согласно действующему расписанию в 20:30.

В связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 до 20:30 будет ограничено движение транспортных средств по улице Ленина на участке от Пионерской до Шимановского. Движение транспорта общего пользования будет организовано по параллельным улицам: Пионерской, Зейской и Шимановского.

С полным планом мероприятий на все праздничные дни можно ознакомиться на Амур.инфо.