Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:15 0

Президент назначил нового Восточно-Сибирского транспортного прокурора

Президент назначил нового Восточно-Сибирского транспортного прокурора
Фото: irkproc.ru

Президент Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Игоря Мельникова на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Новый руководитель ведомства родом из Томска, имеет множество наград.

Игорь Анатольевич родился в 1960 году. В 1987 году окончил Томский государственный университет. В этом же году начал службу в органах прокуратуры. Долгое время работал в Иркутской области – помощником прокурора Баяндаевского района, прокурором отдела региональной прокуратуры, прокурором Саянска, Ангарска, первым заместителем прокурора Иркутской области. В последнее время Игорь Анатольевич занимал должность прокурора региона, сообщает генеральная прокуратура РФ.

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федераций» и «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени, именным огнестрельным и холодным оружием, Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федераций, медалью Руденко.

Просмотров всего: 208

#автохам #российская власть #транспорт

распечатать


Новости Китая

В США считают, что мост и канатная дорога через Амур сыграют ключевую роль в развитии торговли на Дальнем Востоке
Общество

МВД намерено изменить правила регистрации автомобилей
Общество 11

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей
Общество 1

Конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта снова не состоялся
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь