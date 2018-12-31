Президент назначил нового Восточно-Сибирского транспортного прокурора

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Президент Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 2 класса Игоря Мельникова на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора. Новый руководитель ведомства родом из Томска, имеет множество наград.

Игорь Анатольевич родился в 1960 году. В 1987 году окончил Томский государственный университет. В этом же году начал службу в органах прокуратуры. Долгое время работал в Иркутской области – помощником прокурора Баяндаевского района, прокурором отдела региональной прокуратуры, прокурором Саянска, Ангарска, первым заместителем прокурора Иркутской области. В последнее время Игорь Анатольевич занимал должность прокурора региона, сообщает генеральная прокуратура РФ.

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся, награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федераций» и «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени, именным огнестрельным и холодным оружием, Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федераций, медалью Руденко.