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В Казани на дне озера дайверы установили новогоднюю ель

В Казани на дне озера дайверы установили новогоднюю ель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В Казани дайверы клуба подводного плавания «Бентос» погрузили на дно Голубого озера новогоднюю ель. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Андрей Торбин. Этой традиции уже много лет, она появилась в клубе в канун 1979 года.

«Дайверы установили ель на глубине порядка 8 метров. Под водой участники клуба водили вокруг хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась елочка", – сообщил глава клуба.

На дно озера погружались порядка 15 дайверов. Елка простоит под водой до старого Нового года.

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#Новый год

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Комментарии
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  • ay

    ay
    1 час назад

    Убили и утопили растение. Им бы водоросли наряжать.

  • Братеев1

    Братеев1
    47 минут назад

    зачем?для кого?

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