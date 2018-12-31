В Казани на дне озера дайверы установили новогоднюю ель
В Казани дайверы клуба подводного плавания «Бентос» погрузили на дно Голубого озера новогоднюю ель. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Андрей Торбин. Этой традиции уже много лет, она появилась в клубе в канун 1979 года.
«Дайверы установили ель на глубине порядка 8 метров. Под водой участники клуба водили вокруг хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась елочка", – сообщил глава клуба.
На дно озера погружались порядка 15 дайверов. Елка простоит под водой до старого Нового года.
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