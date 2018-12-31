В Казани на дне озера дайверы установили новогоднюю ель

«Дайверы установили ель на глубине порядка 8 метров. Под водой участники клуба водили вокруг хоровод, пили шампанское и пели песню "В лесу родилась елочка", – сообщил глава клуба.

На дно озера погружались порядка 15 дайверов. Елка простоит под водой до старого Нового года.