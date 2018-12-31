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31декабря
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сегодня, 08:06 0

МВД намерено изменить правила регистрации автомобилей

МВД намерено изменить правила регистрации автомобилей
Фото: Александр Кряжев

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств. В документе говорится, что при постановке автомобиля на учет можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован владелец.

Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Предполагается, что новая процедура начнет действовать с августа 2019 года.

Кроме того, ГИБДД перестанет выдавать автомобильные номера — подразделения Госавтоинспекции станут присваивать только комбинацию цифр и букв, а сами таблички нужно будет заказывать в частных фирмах, сообщает РИА Новости.

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#транспорт

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