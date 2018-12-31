Гороскоп на январь 2019 года: у Раков изменится жизнь, Львы почувствуют свободу

В январе 2019-го планеты будут иметь свои характерные особенности движения, которые станут оказывать влияние на земные события. Наиболее увлекательным в этом месяце будет движение Сатурна. С 8 января постепенно начнут решаться те вопросы, которые претерпевали. Тема получения высшего образования будет актуальна. В движении планет в январе будет одна характерная особенность: Венера – единственная планета, которая в этом месяце будет двигаться в ретро-фазе. Все остальные планеты будут находиться в директном движении. Такое положение указывает на позитивный период в целом, когда небесное влияние реализуется напрямую, без каких-либо задержек и искажений. Наиболее удачные дни в январе: 7, 16, 17, 20, 21, 28. Напряженные дни: 2, 3, 5, 6, 15, 24.

Овен. Месяц будет достаточно сил и энергии, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими и появляться в обществе. Но к концу месяца вы сможете ощущать желание уйти в себя и не показывать никому своих проблем.

Телец. В январе Тельцы будут находиться в эпицентре всех событий, поскольку именно к ним все будут обращаться за помощью, советом и поддержкой, и не стоит отказывать, если вы в состоянии помочь.

Близнецы. Во второй декаде месяца вам настоятельно рекомендуется избегать ссор с начальством, крупных покупок и реализации творческих замыслов. В личной жизни кардинальных перемен не ожидается. Скорее всего, вы не удостоите вниманием никого из поклонников.

Рак. Для Раков январь может стать судьбоносным временем, ведь именно сейчас должны произойти события, которые способны кардинально изменить вашу жизнь. Конечно, для вас это все будет весьма непростым, поэтому следует заранее готовиться к испытаниям.

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Лев. По гороскопу на январь 2019 года Львы будут независимы, свободолюбивы и способны на импульсивные непредсказуемые поступки. Много времени вы будете проводить, общаясь, знакомясь или обучаясь.

Дева. В январе Девам предстоит пережить достаточно непростой временной этап, который сложно характеризовать как однозначно позитивный или однозначно негативный.

Весы. Весам в январе для достижения каких-либо целей придется часто «прогибаться» под людей и обстоятельства, сражаться с чужой ленью и учитывать интересы тех, кто гораздо слабее. И при этом важную роль сыграют именно те, кого вы будете вынуждены защищать, а также те, кто вовремя пойдет вам на уступки.

Скорпион. Для Скорпионов январь станет месяцем проведения всевозможных ремонтов и обустройства собственного жилища. Вам стоит чаще брать инициативу в свои руки по той простой причине, что именно от вас начнут исходить всяческие идеи подобного рода, что позволит избежать конфликтов и ссор с родственниками и домочадцами.

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Стрелец. Для Стрельцов январь станет неоднозначным, но в целом позитивным этапом. Не раз вас будет посещать печальная мысль, что вы достигли далеко не все, что было намечено в вашем жизненном плане. Эти сомнения в себе и в своих собственных силах и станут для вас самой большой январской проблемой.

Козерог. Здоровый эгоцентризм еще никому не мешал — и все же в январе вам стоит почаще думать о других. Например, о прекрасном незнакомце, встреча с которым в середине месяца станет началом если не бурного романа, то как минимум нежной дружбы.

Водолей. У Водолеев в январе 2019 года начнут налаживаться взаимоотношения с людьми, с которыми долгое время не было должного взаимопонимания. Это в свою очередь постепенно, но весьма благоприятно скажется на финансовом положении Водолеев и поможет им занять то место, которое они на самом деле считаете своим.

Рыбы. Первый месяц 2019 года пройдет для Рыб под эгидой необдуманных, импульсивных поступков, которые скажутся практически на всех сферах его жизни. Царственно непоколебимые и уверенные в собственной правоте, люди, рожденные под этим созвездием, будут пожинать плоды своих прошлых капиталовложений и совершенных некогда поступков.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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