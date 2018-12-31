Гороскоп на неделю 31 декабря – 6 января: у Рыб повысится авторитет, Тельцы потратятся на подарки

Общий астрологический прогноз на неделю с 31 декабря по 6 января для всех знаков Зодиака.

Овен. Людям, рожденным под Знаком Овна, на этой неделе предстоит кропотливая работа. Благоприятное влияние Овны и шепотки на успех поспособствуют внимательному и плодотворному труду. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому стоит задуматься над тем, что вы говорите и как.

Телец. Тельцы на этой неделе могут потратить слишком много денег на подарки близким. Рекомендуется вначале поинтересоваться, что нужно родителям, детям или любимому человеку, а потом уже отправляться в магазин. В противном случае неожиданный сюрприз может вызвать у адресата совсем не тот эффект, на который вы рассчитывали.

Близнецы. Не расстраивайтесь, если что-то в ближайшие две недели будет идти не так. Звезды сейчас не на вашей стороне. Лучше пока займитесь повседневными делами, не подразумевающими большой ответственности. В выходные дни отправляйтесь на природу, там и отдохнете.

Рак. Избегайте конфликтов как дома, так и на работе - они вам ни к чему. При желании можно внести изменения в домашний интерьер. Ваши домашние оценят новшества и скажут вам спасибо.

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Лев. На этой неделе Львов ожидает рост популярности и авторитета в своём социальном и профессиональном кругу. Однако в начале недели попытка разом решить проблемы, скорее всего, окажется безуспешной.

Дева. Вам в это время рекомендуется отправиться в дальнее путешествие, желательно к воде. Если это невозможно, отдохните в санатории или, по крайней мере, чаще проводите время в уединении, дома или на природе.

Весы. Непросто будет складываться финансовая ситуация. Возможно, вам придется взять кредит, так как даже у близких друзей сейчас нет возможности помочь вам. В целом в этот период не стоит принимать поспешных решений и слушать чужих советов.

Скорпион. Скорпионам небесные светила рекомендуют в наступающие семь дней не биться головой об стену. Если нет результата, то поменяйте подход. Это правило убережет вас от зря потраченного времени.

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Стрелец. В данный период вас ждет получение каких-то благ, ради которых вы ранее упорно трудились, пережили непростые времена или были вынуждены кого-то на что-то уговаривать.

Козерог. Вы начинаете «предприятие века» будучи абсолютно уверенным, что оно принесет Вам неслыханную удачу (А иначе Вы бы его просто не начинали). И, как водится в таких случаях, Вами немало делается, но еще больше об этом говорится. В любом случае сей проект – не утопия и не плод разгулявшегося воображения, как может показаться некоторым. Но только одному небу ведомо, сколько еще предстоит вложить в него труда и нервов.

Водолей. В начале периода надежды Водолея связаны с окружающими. Планы относительно родственников развиваются медленно. Обучающиеся Водолеи найдут свою изюминку в начавшемся проекте.

Рыбы. Эта неделя - время укрепления вашего авторитета. Вы почувствуете некую силу, которая позволит вам браться за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в любой ситуации.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось корона, звери, инкубатор, Амбар, то посмотрите значение в соннике.