Гороскоп на 31 декабря: Стрельцы эмоциональны, Близнецы внимательны

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня Вы будете излучать счастье и дарить окружающим радость. Только от Вашего появления у всех будет улучшаться настроение, а общение с Вами поможет окружающим почувствовать себя чуточку счастливее.

Телец. День не подходит для активных действий. Не давайте сейчас никаких ответов, а возьмите небольшой перерыв, чтобы определиться со своими целями, потребностями и возможностями.

Близнецы. Недостатка в поклонниках у вас не будет. Но будьте осторожны и осмотрительны.

Рак. Вам придется успевать на всех фронтах, стараясь добросовестно исполнять профессиональные обязанности и не забывать при этом проявлять заботу о домашних.

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Лев. Сегодня некоторые будут искать поддержки и совета Львов, что потешит их чувством собственной значимости. Сегодня не стоит вспоминать старые обиды, это может навредить.

Дева. День, когда любые сны или пророчества будут ложными. Необходимо соблюдать пост и воздержание, практиковать смирение и покаяние.

Весы. Некоторые представители этого знака решат уединиться и посвятить все свободное время отдыху, творчеству и созерцанию окружающего мира.

Скорпион. Никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Единственное, для чего данное время неблагоприятно, так это для финансовых операций.

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Стрелец. Любые начинания будут сопровождаться большим эмоциональным подъемом. Не откладывайте дела в долгий ящик.

Козерог. Если вы хорошо потрудились вчера, ваши усилия будут оценены по достоинству. Однако коллеги или начальство могут попытаться проверить уровень вашей профессиональной подготовки.

Водолей. Сегодня Вам стоит расслабиться и посветить день себе и заботе о близких. Приготовьте салаты, вкусный праздничный ужин и отправляйтесь на салют, это улучшит Ваше эмоциональное состояние.

Рыбы. Сегодня звезды обещают праздник не только в окружении, но и в душе. Вы почувствуете себя моложе и сможете покорить все высоты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось сирена, сообщение, рагу, забава, то посмотрите значение в соннике.