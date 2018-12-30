Россияне рассказали, чем запомнился им 2018-й и чего они ждут от 2019-го

Главным событием уходящего года большинство россиян посчитали чемпионат мира по футболу, который прошел в России. А вот на будущее они возлагают гораздо меньшие надежды и ожидания перемен к лучшему, чем год назад. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

События-2018

Главным событием уходящего года россияне назвали чемпионат мира по футболу – 12 %.

Топ рейтинга событий в масштабах страны возглавляет тема изменений в пенсионном законодательстве – 24 %.

Главные скандалы года, по оценкам россиян: инцидент в Керченском проливе (10 %), события, связанные с Украиной (8 %) и дело Скрипалей (7 %).

Рейтинги-2018

Политиком года для россиян остается Владимир Путин – его назвали 46 % опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров (18 %), Сергей Шойгу (9 %), Дмитрий Медведев (6 %), Владимир Жириновский (5 %).

В рейтинге спортсменов первые места занимают фигуристки Алина Загитова (11 %) и Евгения Медведева, футболисты Артем Дзюба (8 %) и Игорь Акинфеев (7 %), боец Хабиб Нурмагомедов (5 %).

Среди актеров несколько лет подряд лидирует Сергей Безруков (8 %), на втором месте Константин Хабенский (5 %). Музыкантом года в 2018-м 10 % россиян назвали Филиппа Киркорова. По-прежнему тяжелее всего ситуация с писателями: все содержательные ответы набирают не более двух процентов: Дарья Донцова, Александр Пушкин, Захар Прилепин.

Самой популярной телепередачей стал проект телеканала «Россия–1 – ток-шоу «60 минут» (8 %). В рейтинге сериалов лидерами стали детективы «Полицейский с Рублёвки» и «Мажор» (по 5 %). Лучшие фильмы 2018 года, по результатам опроса: «Движение вверх» (3 %), трилогия «Гоголь» (3 %), «Мстители» и «Т-34» (по 2 %).

Ожидания от 2019-го

В преддверии 2019 года 49 % опрошенных чувствуют радость и ожидание перемен к лучшему, а 27 % – спокойствие и уверенность. Однако сограждане в уходящем году стали чаще испытывать негативные эмоции: рост усталости с 8 % до 19 %, рост волнения с 10 % до 15 %, грусти – с 4 % до 10 %, разочарования – с 3 % до 10 %.

Хорошим или удачным для себя и своей семьи этот год назвали 57 %, а 40 % сказали, что в их жизни, скорее, преобладали трудности или год был очень тяжелым.

На 2019 год россияне возлагают гораздо меньшие надежды, ожидания перемен к лучшему, чем год назад. Каждый пятый респондент – 21 % – полагают, что год будет удачным для них лично, а 13 % – для страны в целом, сообщает сайт ВЦИОМ.