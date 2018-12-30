Благовещенец купил к Новому году алкоголь на полмиллиона

Жители Благовещенска закупают продукты к праздничному столу. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что в одном из гипермаркетов амурчанин купил дорогие алкогольные напитки на сумму более полумиллиона рублей.

«В одном из супермаркетов Благовещенска, мужчина купил hennessy на 509205.90», – сообщают в соцсетях. Многие горожане отмечают, что в воскресенье, 30 декабря – первый выходной день – в магазинах областного центра наблюдается огромное количество покупателей.

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Василий Кленин