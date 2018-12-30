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сегодня, 19:01 12

Благовещенец купил к Новому году алкоголь на полмиллиона

Благовещенец купил к Новому году алкоголь на полмиллиона
Фото: www.instagram.com/blag_dtp_news

Жители Благовещенска закупают продукты к праздничному столу. В соцсетях появились фотографии, на которых видно, что в одном из гипермаркетов амурчанин купил дорогие алкогольные напитки на сумму более полумиллиона рублей.

«В одном из супермаркетов Благовещенска, мужчина купил hennessy на 509205.90», – сообщают в соцсетях.

Многие горожане отмечают, что в воскресенье, 30 декабря – первый выходной день – в магазинах областного центра наблюдается огромное количество покупателей.

Просмотров всего: 3863

#Новый год #праздники #цены

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Комментарии
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  • full

    full
    2 часа назад

    И чо?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А мог бы отдать в Остров спасения для собачек. )

  • full

    full
    1 час назад

    А мог бы в дьюти фри все это купить за полтораста тыр.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    АИ, помоему, сама постановка вопроса не верна. Купить алкоголь НА полмиллиона и ЗА полмиллиона, разные вещи...

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    барыга-перепродаст всё за праздники

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    в колонию к Цеповязу повезет наверное.....

  • zheka_z

    zheka_z
    40 минут назад

    Из дьюти фри больше литра не провезешь

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    21 минута назад

    А салатик, икорки, деликатесов, хоть один взял? Или такой напиток и без закуски хорошо идёт?!

  • Талли

    Талли
    10 минут назад

    Неужели такой вкусный коньяк.

  • Настенька Морозко

    Настенька Морозко
    8 минут назад

    "А салатик икорки"

    Чтоб было чем блевать

  • Кукумбер

    Кукумбер
    7 минут назад

    Лучше бы пенсионерам раздал. Наверняка бизнесвор-спекулянт. Позор!

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    6 минут назад

    Я даже догадываюсь кто это, широкие жесты очень любит и выпить хорошо и дорого))) Вовка отжигает, хрен старый)))

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