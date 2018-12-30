Браконьеры в Шимановском районе настреляли косуль «к Новому году»

Пятеро жителей Шимановского района попались на ночной браконьерской охоте. Группу нарушителей на автомобиле ГАЗ 66 служащие управления по охране животного мира задержали в воскресенье, 30 декабря, около шести часов утра.

Вместо мяса к праздничному столу, любителей незаконной охоты теперь ждут разбирательства, суды, выплаты штрафов и крупных сумм компенсаций ущерба.

На месте работала следственно-оперативная группа. При досмотре у браконьеров было обнаружено три единицы огнестрельного оружия и незаконная добыча — шесть косуль. Одна из них оказалось самцом, пол остальных будет установлен после экспертизы, поскольку браконьеры успели разделать туши.

Сумма компенсации за ущерб, причиненный природе области, зависит от пола добытых животных. Каждый самец косули обойдется браконьерам в 120 тысяч рублей, самка – в 200 тысяч. Как следствие, предновогодняя охота обойдется шимановским нарушителям как минимум в 720 тысяч рублей, без учета других санкций. Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчин уголовного дела.

Охота на косулю в Амурской области полностью закрыта в связи с резким сокращением ее численности, сообщает сайт областного охотуправления.