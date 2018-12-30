Амурчан с наступающим Новым годом поздравили первые лица области

Накануне новогодних праздников амурчан с наступающим Новым годом поздравили губернатор области Василий Орлов, спикер областного заксобрания Константин Дьяконов и архиепископ Лукиан.

Губернатор Василий Орлов в своем пожелании сказал: «Уважаемые амурчане! Дорогие друзья! Совсем скоро мы перевернем последнюю страницу календаря и отметим наступление 2019 года. Мы встречаем Новый год с надеждой на лучшее. В эти минуты с нами самые дорогие и близкие люди. Это те, кого мы любим и о ком заботимся, те, с кем связываем свои надежды и планы. Мы, как и в детстве, верим в чудо, загадываем желания и искренне верим, что Новый год будет счастливым и удачным.

Для Приамурья уходящий год стал юбилейным. Наш регион отметил 160-летие. В юбилейный год мы многое сделали для развития нашей экономики. В Приамурье продолжилось возведение таких стратегически важных объектов, как космодром Восточный, газопровод «Сила Сибири», Амурский газоперерабатывающий завод, международный мост через реку Амур. Масштабная стройка развернулась в городе президентского внимания – Свободном. Достойных результатов удалось добиться нашим золотодобытчикам, сделан серьезный задел на будущее. На долю аграриев Приамурья в 2018 году выпало немало испытаний, но они справились и вновь сумели собрать превышающий миллион тонн урожай сои.

Максимум внимания в уходящем году мы старались уделить образованию и здравоохранению, сферам культуры и спорта. Строили новые объекты, обновляли парк техники и материальную базу. Амурчане достойно представляли наш регион на крупных соревнованиях и конкурсах.

И большие, и малые дела на благо Приамурья – это всё наша общая заслуга. Поэтому я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы делали для развития Амурской области.

И то, каким будет 2019-й год, тоже зависит от всех нас. Впереди много важных дел и задач, и я уверен, что они нам по плечу. Не сомневаюсь, что в результате нашего общего труда города и сёла Приамурья станут лучше и комфортнее, появятся новые перспективы, уровень жизни станет выше.

Дорогие друзья! Желаю вам в Новом году счастья и здоровья, семейного благополучия! Пусть невзгоды обходят ваш дом стороной, пусть сбываются самые заветные мечты!»

К амурчанам обратился спикер областного заксобрания Константин Дьяконов: «Уверен, что самые смелые идеи, самые красивые и заветные мечты и желания обязательно сбываются, если мы верим в себя. Я желаю вам не терять этой веры. Хочу, чтобы в 2019 году вы воплотили в жизнь намеченные планы. Пусть ваши целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперёд. Помните, Новый год – это, в первую очередь, семейный праздник. Проведите его в кругу самых любимых и близких. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и простого человеческого счастья. С праздником, дорогие земляки! С наступающим Новым годом!»

Свои поздравления высказал и Лукиан, архиепископ Благовещенский и Тындинский: «Уходит в вечность еще один год нашей жизни. Этот отрезок времени становится достоянием невозвратного прошлого. Невольно вспоминаешь слова одного мудреца, по мнению которого, драгоценнее всего для человека – время, ибо посредством времени можно приобрести всё. Самого же времени, хотя бы минуту нельзя приобрести ни за какие средства.

Новый год – это новые возможности послужить Богу и людям, воплотить в своей жизни заветы Христа. Вступая в Новый год необходимо напомнить себе особую заповедь, названную Спасителем мира новой: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Благодать, мир, милость и человеколюбие Божие да будут с нами в наступающем Новом году».