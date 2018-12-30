В амурском экспорте преобладает сырье, а в импорте – техника

В Амурской области за январь-сентябрь 2018 года внешнеторговый оборот составил 539,8 миллиона долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года он вырос на 47,5 %. Объем экспорта товаров по сравнению с январем-сентябрем 2017 года увеличился на 35,3 %, объем импорта – на 64,5 %.

В структуре внешнеторгового оборота наибольший удельный вес занимал экспорт товаров – 53,4 %. По сравнению с прошлым годом доля экспорта уменьшилась на 4,8 %. Доля стран дальнего зарубежья во внешнеторговом обороте области составила 98,5 %, государств-участников СНГ – 1,5 %.

Наибольший удельный вес в структуре экспорта товаров в январе-сентябре 2018 года занимали топливно-энергетические товары – 45,2 %. Она за год уменьшилась, в январе-сентябре 2017 года составляла 56,8 %. Затем идут продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 44,9 %. Их доля напротив выросла с 29,6 % в прошлом году.

В товарной структуре импорта товаров преобладали машины, оборудование и транспортные средства – 50,1 %, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 11,2 %, сообщает Амурстат.