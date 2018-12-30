На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей

В субъектах Дальневосточного федерального округа введут дополнительные льготы при рождении детей. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в регионе начнут выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов.

Кроме того, по его словам, в ДФО появится доплата к материнскому и семейному капиталу. По его словам, речь идет о доплате к маткапиталу в 130 тысяч рублей на второго ребенка. В Якутии, Бурятии, Чукотском автономном округе и Сахалинской области появится пособие на третьего ребенка, добавил министр.

Материнский капитал в России составляет сейчас 453 026 рублей, он не индексировался с 2015 года. Планируется, что с 2020 года он вырастет до 470 241 рубля. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что льготная ставка по ипотеке для семей Дальнего Востока при рождении второго и третьего ребенка может составить 5 процентов годовых, сообщает «Российская газета».