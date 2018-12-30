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сегодня, 13:18 3

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей

На Дальнем Востоке введут дополнительные пособия при рождении детей
Фото: depositphotos.com

В субъектах Дальневосточного федерального округа введут дополнительные льготы при рождении детей. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в регионе начнут выплачивать единовременное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов.

Кроме того, по его словам, в ДФО появится доплата к материнскому и семейному капиталу. По его словам, речь идет о доплате к маткапиталу в 130 тысяч рублей на второго ребенка. В Якутии, Бурятии, Чукотском автономном округе и Сахалинской области появится пособие на третьего ребенка, добавил министр.

Материнский капитал в России составляет сейчас 453 026 рублей, он не индексировался с 2015 года. Планируется, что с 2020 года он вырастет до 470 241 рубля. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что льготная ставка по ипотеке для семей Дальнего Востока при рождении второго и третьего ребенка может составить 5 процентов годовых, сообщает «Российская газета».

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#Дальний Восток #дети #российская власть #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    1 час назад

    В новом году они обесценятся, что на них, эти 130000 можно купить, семьям нужны машины, квартиры, иногда дорогостоящее лечение, отдых семьёй на море, всё это стоит гораздо дороже, миллион вот деньги, которое государство должно и обязано было предложить в виде доплаты за второго ребёнка, так как инфляция даёт о себе знать!

  • DimonS

    DimonS
    58 минут назад

    А причем здесь семья и отдых? Деньги даются ребенку, а семья пусть сама зарабатывает на свои путешествия и отдыхи.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    28 минут назад

    DimonSА причем здесь семья и отдых? Деньги даются ребенку, а семья пусть сама зарабатывает на свои путешествия и отдыхи.


    А при том, что бы поднять ребёнка отец и мать последнее отдают, в том числе и здоровье, пытаясь хоть как-то выжить, особенно на Дальнем Востоке. И чтобы семья вообще существовала всё это должно и обязано в ней быть,то есть возможность оплачивать всё то, что необходимо семье! Надо либо создать условия человеческие, чтобы человек работая, хорошо зарабатывал, чтобы этих денег хватало на жизнь, а не на жалкое существование, когда приходят в магазин или еше куда и сначала смотрят на цены, вместо того, чтобы покупать детям и себе всё то, что хочется, а не то, на что хватит средств. Либо, если государство не может обеспечить достойную заработную плату, достойные условия проживания семьи, пусть полностью оплачивает все необходимые расходы, а не кидает подачки, которые не изменят в конечном счёте качество жизни в регионе и как следствие люди рожать больше чем есть, не станут, а так же продолжится отток населения из региона! Посмотрите на доходы чиновников, власть держащих, даже по их официальным сведениям в налоговой, за год это миллионы, у многих десятки миллионов рублей, вот они и их дети живут, всем остальным субсидии, доплаты, жалкие мат. капиталы, которые не индексируются даже, а ведь их съедает инфляция и очень быстро!

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