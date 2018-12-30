Конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта снова не состоялся

До сих пор неизвестно, кто проведет реконструкцию Благовещенского аэропорта, которому необходима новая взлетно-посадочная полоса. В конце декабря прошел повторный конкурс на выполнение работ, но ни один из трех участников не прошел предквалификационный отбор.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», реконструкция аэропорта Игнатьево предполагает строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3 000 метров и шириной 55 метров. Выполнить работы необходимо до ноября 2021 года. Начать работы должны в феврале 2019-го. Но пока ни первый, ни второй конкурсы не состоялись

В конце декабря прошел второй конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево", город Благовещенск». Заказчиком выступило ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Начальная стоимость аукциона составила почти 4 миллиарда 215 миллионов рублей.

На конкурс заявились три участника АО «Гидроэлектромонтаж», ОА «Трест Гидромонтаж» и ФГУП «Главное военно-строительное управление № 7». В результате предквалификационного отбора ни один участник не признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям. Конкурс признан несостоявшимся.