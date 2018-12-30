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«Итоги года»: пять главных амурских новостей 2018-го (видео)

«Итоги года»: пять главных амурских новостей 2018-го (видео)

На YouTube-канале Next Week Production вышел самый глобальный выпуск программы «Итоги недели», которая впервые превратилась в итоги года. Пять самых главных новостей отобрал ведущий Илья Дементьев.

Самой комментируемой новостью на сайте Амур.инфо стала публикация о строящемся в микрорайоне Благовещенска храме Ксении Петербургской. «Не понравилось некоторым нашим читателям то, что священники собирают деньги на завершение строительства. Другим показалось, что слишком много храмов у нас возводится – можно и остановиться. А третьи порекомендовали остальным сходить причаститься и не спорить на религиозные темы», – рассказал Илья Дементьев.

Чемпионат мира по футболу, прошедший в России, в Благовещенске запомнился массовой дракой. Просмотр матча России и Хорватии начался с семейной ссоры, а перерос в массовый конфликт.

Минувшим летом в Свободном пропала пятилетняя девочка. Искали ее несколько дней, а нашли в собственном дворе под грудой металла.

«Новость о пациентке амурской больницы, которую перевязали скотчем, за две недели стала одной из самых популярных публикаций этого года», – рассказал Илья Дементьев. – За этом своей должностью поплатился главврач больницы, а на его место пришел лечащий врач той самой пациентки. Не новость, а анекдот».

Замкнула пятерку самых популярных новостей года информация о том, что в Амурской области живет двойник Ольги Бузовой. Она даже сняла клип-пародию в образе звезды соцсетей.

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#происшествия #СМИ

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