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Движение поездов в районе станции Возжаевка полностью восстановили

Движение поездов в районе станции Возжаевка полностью восстановили

В субботу вечером, 29 декабря, на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги было полностью восстановлено движение поездов, прерванное в результате аварии. Движение по железной дороге возобновилось в 19:17 по амурскому времени.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 29 декабря около полудня в районе станции Возжаевка столкнулись легковой автомобиль с составом грузового поезда. В результате с путей сошли шесть вагонов. Авария произошла на регулируемом, но не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде.

Движение поездов на железной дороге было приостановлено. В автомобиле находились водитель и пассажир, они получили травмы различной степени тяжести. Водитель от госпитализации отказался, женщина находится в медицинском учреждении. Причину несанкционированного выезда на железнодорожные пути выясняют сотрудники ГИБДД.

Из-за схода вагонов был нарушен габарит соседнего пути и повреждены две опоры контактной сети. В ликвидации последствий происшествия задействовали два восстановительных поезда, сообщает сайт ЗабЖД.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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