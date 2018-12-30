Итоги 2018 года на Амур.инфо: чрезвычайные ситуации

В уходящем 2018 году чрезвычайные ситуации в Приамурье возникали по самым разным причинам. Режимы ЧС в населенных пунктах, районах и области в целом вводили из-за огня, воды и, конечно, человеческого фактора.

Всероссийской трагедией стал пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли десятки людей. После этого благовещенцев начали призывать бойкотировать ТРЦ. Везде, в том числе и в Амурской области, начались жесткие проверки торговых центров – в некоторых находили нарушения. В Благовещенске угрожали закрыть батутный центр из-за претензий к обеспечению пожарной безопасности. А торговый центр «Реал» был в итоге закрыт – здесь нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности и нарушения иного рода. Этот ТРЦ не работает по сей день.

В декабре возникла совершенно иная проблемная ситуация с торговым центром «Ледяной». Здесь на глазах работников и посетителей начала лопаться напольная плитка. Но его закрывать не будут – все нарушения были устранены.

Поздней весной в Амурской области начался традиционный пожароопасный период. Режим ЧС в лесах Приамурья ввели заблаговременно, еще 8 апреля. Затем, 26 апреля, ввели режим ЧС по всей области. Однако в мае палы и лесные пожары приняли в области угрожающие размеры, и даже возникла опасность для населенных пунктов. В селе Малиновка Бурейского района 7 мая пламя от пала перекинулось на жилые дома. Чрез три дня аналогичная ситуация возникла в селе Заречная Слобода Зейского района.

Пожары стали причиной обрыва линий электропердачи, без электричества остались до тысячи амурчан в разных районах. В конце мая пожар возник на заповедных территориях – в Норском заповеднике.

Победу над лесными пожарами в этом году отпраздновали преждевременно. 15 мая тогдашний губернатор Александр Козлов отменил режим ЧС в области, официально было заявлено, что обстановка нормализовалась. 18 мая стало известно о назначении Козлова федеральным министром. Но пожары не прекратились: в Тындинском районе лес горел рядом с поселком Тутаул и единственным мостом, который связывал поселок с дорогой.

В конце мая были снова введены режимы ЧС в Селемджинском и Мазановском районах. И только 15 июня режим ЧС по области, связанный с пожарами, был отменен.

Примерно через месяц в Приамурье пришла вода. Сильное наводнение началось в Забайкалье, а потом гребень паводка на Амуре пришел в область. Параллельно от больших осадков вздувались малые реки и небольшие водохранилища. Впрочем, не только небольшие: 17 июля, опасаясь за уровень воды в Зее, на Зейской ГЭС снизили сброс воды.

19 июля сильный паводок начался в селах Мазановского района. В селе Мазаново менее чем за час выпало 40 миллиметров осадков. Вода входила в отдельные села, внезапные потоки размывали дороги. В тот же день из-за дождей перелилась вода из Успеновской дамбы в Ивановском районе. Ограниченная трассой, она подошла к Ивановке и подтопила частные подворья.

20 июля в Амурской области ввели режим ЧС.

Вскоре после этого пик паводка на Амуре подошел к областному центру. 22 июля дамбами из мешков окружили села Благовещенского района. Но даже когда гребень миновал областной центр, было решено продлить режим ЧС до 27 июля. Затем Бурейская ГЭС увеличила сбросы воды.

После новых отсрочек режим ЧС в области был снят 30 июля. Но затем пришлось бороться уже с последствиями паводка. 1 августа в пяти районах Приамурья ввели режим ЧС из-за угрозы урожаю. Урожай в уходящем году действительно оказался ниже прошлогоднего уровня.

В октябре в Амурской области случилась новая беда: в Свободном обрушился путепровод, перекрыв железную дорогу. На мосту была машина, водитель которой, по счастью, остался жив. Также чудом спасся дорожный рабочий, который в момент аварии находился под путепроводом. В тот же день в Приамурье ввели областной режим ЧС, который сохраняли до 12 октября.

После этого события мосты и путепроводы начали проверять по всей стране. Выяснилось, что в опасном состоянии находится путепровод через железную дорогу в Белогорске. 22 ноября режим ЧС ввели отдельно в этом городе. Было принято решение ограничить здесь движение транспорта и укрепить ненадежные опоры.

Проверили и старый мост в Благовещенске через Зею. Министр транспорта и строительства Александр Зеленин заявил, что мост в Благовещенске пригоден для эксплуатации, но требует текущего ремонта.

Еще до наступления холодов в Амурской области появились проблемы с отопительным периодом. В сентябре в Зейском районе на территории Октябрьского сельсовета ввели режим ЧС. Такое решение приняли из-за угрозы срыва подготовки к отопительному сезону. Через месяц режим ЧС ввели в Тынде – на котельной произошло разрушение котла. Частично была повреждена кровля. В качестве вероятной причины происшествия называли нарушение правил эксплуатации котла.

В декабре – новый режим ЧС, на этот раз в Белогорском районе. Вечером 7 декабря в селе Возжаевка произошел порыв трубы канализации. Это привело к разрушению подземной части напорного канализационного коллектора, износ которого составляет 100 %.

Через несколько дней ЧП случилось в Циолковском. В разгар зимы в городе обнаружилась нехватка топлива.

Также в декабре авиакомпания "ИрАэро' объявила о прекращении рейсов на китайский остров Хайнань из-за долгов туроператора. В Китае остались полторы тысячи российских туристов, в том числе амурчане. Первоначально вылететь из Хайкоу не могли 160 амурчан. Их доставил в Благовещенск самолет компании «Алроса». Через неделю пришла пора возвращаться новым курортникам – еще 47 амурчан не могли вернуться домой. Часть из них привезли на родину через Хабаровск, а оставшихся – через Москву.