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сегодня, 09:18 0

Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза

Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза
Фото: www.mgpu.ru

Больше всего россияне хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровье себе и близким, мира во всем мире, а деньги оказались лишь на третьем месте. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Главный подарок, который россияне попросили бы у Деда Мороза, это здоровье себе, родственникам и всем людям – 37 %. Чаще всего такой подарок желают люди в возрасте от 60 лет и старше (45 %) и женщины (42 %)», – говорится в исследовании.

На втором месте (но с большим отставанием) в списке желаний россиян оказался мир во всем мире – 10 %. Почти столько же – 9 % – хотели бы получить материальное благополучие. Преимущественно это молодежь: 17 % среди 18-24-летних.

«Каждый двадцатый попросил бы у Деда Мороза квартиру, чаще остальных это желание назвали 25-34-летние (9 %) и 18-24-летние (10 %). Карьерный рост и повышение зарплаты хотят по 5 % участников опроса. Столько же – 5 % – пожелали благополучия всем людям», – отмечается в исследовании.

Еще 4 % россиян в письме Деду Морозу пожелали бы процветания и стабильности России, а по 3 % – счастья себе, родственникам и всем людям, повышения пенсий и уровня жизни.

«Среди прочих желаний наши сограждане назвали понижение цен на всё, благополучие в семье, путешествие для себя и своей семьи, дом для семьи, стабильности и спокойствия, благополучие для детей и внуков, закрыть все кредиты и долги, различные нематериальные пожелания обществу (сил, доброты, ума и прочее), удачи», – сообщается в исследовании.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 декабря 2018 года, в нем приняли участие россияне старше 18 лет. Метод опроса –телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 % не превышает 2,5 %, сообщает сайт ВЦИОМ.

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