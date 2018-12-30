Областные власти пытаются урегулировать ситуацию с грузовиками в Хэйхэ

Для решения проблемы российских грузовиков на таможенном пункте пропуска в Хэйхэ власти Амурской области предложили китайской стороне ввести поочередную работу понтонного моста: один день работы – только импортное направление, другой день – только экспортное.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после начала работы понтонного моста между Благовещенском и Хэйхэ на китайской стороне скопились десятки российских грузовиков. Водители жалуются на то, что китайские машины пропускают, а российские нет.

Понтонный мост начал работу 21 декабря. За девять дней по нему проехали 149 грузовиков: 70 из России в Китай, 79 – обратно. В пресс-службе областного правительства сообщили, что периодическое cкопление грузовых автотранспортных средств на территориях РФ и/или КНР происходит, как правило, в начале и конце сезона перевозок по понтонному мосту. Это связано со стремлением участников внешнеэкономической деятельности отправить максимально возможное количество груза.

Еще одна причина скопления машин на территории Китая – разная пропускная способность пунктов пропуска на территории РФ и КНР. По данным народного правительства Хэйхэ, грузовое направление пункта пропуска Хэйхэ может обрабатывать 300 единиц автотранспортных средств в сутки. Смешанный пункт пропуска Благовещенск – 120 единиц. Еще одна причина – разное время работы пунктов пропуска (РФ – с 8:00 до 21:00, КНР – с 8:30 до 19:00 по амурскому времени).

Также влияют на ситуацию ограничения в использовании понтонного моста (реверсное движение) и во времени его работы – с 8:00 до 18:00 (амурское время); ограничение инфраструктуры российского пункта пропуска (площадка на въездном направлении способна одномоментно вместить не более 25 единиц, что ограничивает размер отправляемой из КНР партии автотранспортных средств); традиционное увеличение объемов грузовых отправок в РФ, прежде всего, скоропортящийся продукции в связи с повышенным спросом на российском рынке в преддверии новогодних праздников.

В целях стабилизации грузоперевозок правительством Амурской области направлено официальное обращение в адрес Народного правительства Хэйхэ с предложениями о продлении времени работы грузового направления пунктов пропуска Благовещенск и Хэйхэ на период функционирования понтонного моста. А также о проведении эксперимента: один день работы только импортного направления, другой – только экспортного. По данному вопросу получен предварительный ответ китайской стороны о необходимости согласования этого вопроса с Государственной канцелярией по пунктам пропуска КНР.

Для объективной оценки и оперативного решения вопросов на площадку грузового направления пункта пропуска Благовещенск регулярно выезжает сотрудник министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Амурским предпринимателям, занимающимся отправлением грузов в Китай, следует учитывать, что очередность на выезд из КНР формируется на основе электронной очереди по письменным заявкам, которые подтверждаются документами, оформленными китайскими партнерами российских грузоотправителей/грузополучателей. В связи с этим рекомендуется при отправке грузов в Китай учитывать складывающуюся ситуацию, плотнее работать с китайскими партнерами по соблюдению всех формальностей для регистрации автотранспортного средства в очереди. В случае, если по мнению водителя есть основания говорить о дискриминации его транспортного средства по принципу государственной принадлежности, следует обращаться в представительство МИД в Благовещенске или министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.