Итоги 2018 года в Инстаграме Амур.инфо

Подводя итоги 2018 года, ИА «Амур.инфо» публикует самые читаемые и обсуждаемые новости в социальной сети Инстаграм.

17 августа вышла новость о женщине, которая похитила сотовый телефон в отделении Сбербанка. Ее увидели 101 685 человек, всего она набрала 137 306 просмотров.

94 398 человек просмотрели новость о девятикласснике, который спас тонувшего мужчину. Пользователей не оставил равнодушными героический поступок подростка.

Информацией, которая удостоилась внимания 93 986 человек, стало появление в Благовещенске супергероев. Новости с участием Бэтмена и Железного Человека на протяжении всего года набирали большое количество просмотров и комментариев в Инстаграме.

По количеству лайков рекорд года поставило сообщение об установке светящегося шара на площади Благовещенска. Новость об этом набрала 9 592 лайка.

На втором месте по количеству отметок «мне нравится» расположилась новость о том, что российские хоккеисты забрали золото олимпийского турнира.

7 736 лайков собрало видео о том, что в центре Благовещенска наблюдалось нашествие белок. Помимо этого, большим количеством отметок «мне нравится» были награждены посты о радуге над Благовещенском, об открытке в селе Марково и о победе Хабиба Нурмагомедова.

Наибольшее количество просмотров набрала новость о том, что в центре Благовещенска произошла драка девушек возле ночного клуба. Этот пост собрал 141 335 просмотров.

Немало просмотров (131 333) набрал и пост о том, что девочку из Свободного нашли мертвой во дворе собственного дома.

Пользователи Инстаграма просмотрели большое количество раз новости о фестивале «Амурская осень», драке после матча «Россия - Хорватия», концерте Ольги Бузовой в Благовещенске и купании иностранцев в проруби.

Наибольшее количество комментариев набрали новости о том, что водитель такси не дал сдачу 30 рублей (899 комментариев), о победе Хабиба Нурмагомедова (614), материал Амур.life «Бойкот торговым центрам: за и против» после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» (588 комментариев) и новость о том, что в Благовещенской горбольнице прооперированную пациентку перевязали скотчем (550 комментариев).