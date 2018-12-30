Гороскоп на 30 декабря: Скорпионы изменятся, Раки решат проблему

Восход Солнца: 08:29

Заход Солнца: 16:36

Солнце в Козероге.

Овен. Психологический климат в семье будет полностью зависеть от Вас. Это налагает особую ответственность. Контролируйте свои слова и поступки, постарайтесь не повышать тон.

Телец. Сегодня звезды гороскопа вряд ли дадут Вам спокойно усидеть на месте. Не позволяйте сегодня чужим людям управлять вами.

Близнецы. Сегодня Близнецы способны заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику.

Рак. Вы быстро и успешно решите материальные проблемы, поддержите родственников и наладите отношения с перспективными людьми.

Читайте также

Гороскоп на неделю 24 – 30 декабря: Близнецам сделают предложение, Овны изменят жизнь

Лев. Возможен конфликт между представителями старшего и более молодого поколения. Бескомпромиссность и легкомысленность юных представителей этого знака чреваты противостоянием в семье и в школе.

Дева. Сегодня не стоит заниматься никакими делами, отдохните или уберитесь дома. Побудьте одни в этот день, Вам это поможет расслабиться.

Весы. Приготовьтесь к проблемам на работе. Возможны конфликты, недоразумения или козни недоброжелателей. Сохраняйте спокойствие, не накаляйте атмосферу.

Скорпион. День символизирует переход на новый уровень развития. Прочитанная книга или недавний успешный семинар помогут Вам найти себя.

Читайте также

Восточный гороскоп до 5 января 2019 года

Стрелец. У вас может завязаться любовный роман, который многим напомнит предыдущие отношения. Вы во власти чувств, страсти и нежности.

Козерог. Сегодня Козерог сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления: спор, приказ. А могут быть и косвенные.

Водолей. Ведите себя более осмотрительно с теми, кто всеми силами пытается узнать как можно больше о вашей личной жизни.

Рыбы. Звезды советуют больше внимания уделять своему здоровью - в это время возрастут вероятность инфекционных заболеваний и опасность получить травму.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось экология, катер, заблудиться, пахать, то посмотрите значение в соннике.