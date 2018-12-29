Итоги 2018-го на Амур.инфо: громкие криминальные события

На слуху были убийства, совершенные в Амурской области. В апреле в Благовещенске нашли труп девушки, спрятанный в автомобильных покрышках. Тогда же, в апреле, на одной из благовещенских автобусных остановок был забит до смерти мужчина. А через пару недель на благовещенской базе двое грабителей лишили жизни сторожа-пенсионера.

В Верхнезейске жителей взбудоражила смерть молодого мужчины: люди требовали объективного расследования обстоятельств трагедии. Общественный резонанс вызвала смерть солдата из Свободного – 20-летний Андрей Гулимов погиб от огнестрельных ранений во время прохождения службы в армии. Также общественность всколыхнула весть о гибели бизнесмена Константина Калашникова, найденного мертвым в сгоревшем автомобиле. По всем этим делам есть обвиняемые, уголовные дела завершены или находятся в стадии расследования.

Незадолго до гибели Калашников заявлял о том, что у него отнимают бизнес. Кстати, уполномоченный по защите прав амурских предпринимателей Оксана Степанова тоже попала в «криминальный» список – у нее дома проводился обыск, и это событие тоже стало одним из заметных в жизни региона.

Кроме убийств, заставили говорить о себе и массовые драки. Одна из них, случившаяся летом в центре Благовещенска, вызвала осуждение общественности тем, что ее участницами были женщины. Другая произошла после футбольного мачта чемпионата мира с участием российской сборной. Подогретые спиртным болельщики из Благовещенска устроили такой дебош, что на место происшествия выехал полный автобус полицейских. Еще одна драка впечатлила интернет-пользователей: в Свободном не смогли найти общий язык работники строящегося Амурского ГПЗ. Во всех этих происшествиях никто серьезно не пострадал.

Много шума наделал тындинец, вооруженный мачете. Полицейским пришлось в него стрелять, после чего мужчина скончался в больнице.

Происшествием, не оставившим равнодушных в Амурской области, стала пропажа пятилетней девочки в Свободном. Ребенка искали несколько дней, рассматривались разные версии бесследного исчезновения малышки. Тельце девочки нашли во дворе дома, где она жила. По версии следствия, ребенка придавило металлоломом.

В Шимановске маленькая девочка выжила после того, как на нее напал мужчина. Ребенка нашли в заброшенном доме неподалеку от кладбища. Вскоре напавшего на девочку задержали.

Страшная находка была сделана в Верхнеблаговещенском. Мужчина работал на собственном земельном участке и обнаружил в грунте человеческие останки. Основная версия – это массовое захоронение людей, убитых во время политических репрессий 30-х годов ХХ века.

Амурская область вступает в следующий, 2019 год. Пусть он будет спокойным и не принесет амурчанам потрясений и негативных впечатлений.