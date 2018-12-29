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29декабря
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сегодня, 17:02 0

В Амурскую область поступила дополнительная вакцина от бешенства

В Амурскую область поступила дополнительная вакцина от бешенства
Фото: Амур.инфо

Дополнительные 200 тысяч доз вакцины от бешенства, предназначенной для сельхозживотных, пришли в Амурскую область. Привить и ревакцинировать планируется весь скот южных и центральных районов региона.

В течение недели, не прерываясь на новогодние каникулы, в селах будут работать более сотни ветеринарных врачей, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области. К началу рабочей недели 2019 года вакцинацию планируется полностью завершить.

В середине декабря прививки от бешенства были поставлены всем сельхозживотным Михайловского района, в хозяйствах которого были выявлены три случая заболевания у скота.

«Данного количества препарата, который мы получили из Дагестана, хватит для вакцинации всех животных южных и центральных районов. Конечно, для коровы и овцы дозировка будет разной, ее специалисты подберут индивидуально, согласно инструкции. Распределять препарат будем исходя из поголовья в каждом конкретном районе», – сказал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов.

На сегодняшний день новых случаев бешенства в Приамурье не выявлено. Мониторинг циркуляции вируса среди диких животных продолжается, но количество обнаруженных больных зверей остается прежним – 12, из них 8 лисиц и 4 енотовидные собаки.

Управление ветеринарии напоминает амурчанам о необходимости вакцинации своих домашних животных. В первую очередь прививки от бешенства нужно поставить имеющим доступ на улицу кошкам и собакам. При первых признаках заболевания, а также при подозрительном поведении питомцев следует незамедлительно сообщить в управление ветеринарии.

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#животные #здоровье

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