Водитель автомобиля, столкнувшегося с локомотивом в Возжаевке, отказался от медосвидетельствования

Ситуацию с аварией на железнодорожном переезде в Возжаевке прокомментировали в амурском управлении МВД. В ведомстве сообщили, что водитель автомобиля, врезавшегося в локомотив, отказался от медицинского освидетельствования. В отношении него составили сразу несколько административных материалов.

Так, был составлен материал по статье 12.26 части 1 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), который передан для рассмотрения в суд.

Также на мужчину составлены административные протоколы по статье 12.10 части 1 КоАП РФ (Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде) и статье 12.37 части 2 КоАП РФ (Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует).

Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Как сообщалось ранее, 29 декабря на территории Белогорского района на автодороге сообщением Пригородное – Поздеевка – Ромны на регулируемом железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно установлено, что водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажирка 1989 года рождения получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение.

Тем временем, по информации ЗабЖД, в 15:56 на Забайкальской железной дороге открыто движение поездов по одному из двух путей станции Возжаевка.

Из-за схода вагонов был нарушен габарит соседнего пути и повреждены две опоры контактной сети. В ликвидации последствий происшествия задействованы два восстановительных поезда. Ремонтные работы продолжаются. Задержанный ранее пассажирский поезд № 8 сообщением Новосибирск – Владивосток отправлен по маршруту следования и в настоящее время вводится в график. Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО «РЖД».