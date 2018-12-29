Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:42 0

В Китае предпочли США, а не Россию

В Китае предпочли США, а не Россию
Фото: Амур.инфо

Граждане Китая посчитали, что США оказали на их страну в уходящем году наибольшее влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Китае.

На двусторонние связи Вашингтона и Пекина указали 63,5 процента респондентов. При этом привлекательными для посещения США назвали лишь 3,8 процента опрошенных, выразив опасения, что в 2019 году отношения с этой страной продолжат ухудшаться.

Значимость китайско-российских отношений отметили 37,6 процента респондентов. На третьей строчке оказался Евросоюз (21,7 процента).

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война: страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США уже ввели дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов.

Китай ответил аналогичными пошлинами для американских товаров на сумму в 110 миллиардов долларов. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который «уже не сможет обогнать экономику США», сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 184

#Китай #США

распечатать


Экономика 1

В провинции Хэйлунцзян собрали 75 миллионов тонн зерна
Спорт 2

Российско-китайский хоккейный матч на льду Амура перенесли
Спорт

Амурские и харбинские боксеры провели матчевую встречу
Спорт 2

На Амуре в Благовещенске расчищают площадку для международного хоккейного матча
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь