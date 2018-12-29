Амурские фермеры взяли скотником робота

В одном из аграрных хозяйств Приамурья робот будет выполнять работу скотника. Аппарат, произведенный в Нидерландах, самостоятельно передвигается по коровнику и, как обещают поставщики иностранной техники, должен повысить надои.

После торжественного перерезания ленточки, робот-скотник поехал прямо к коровам. Животные смотрели на пришельца с нескрываемым любопытством.

«Первоначально коровы реагировали каждая по-разному. На всё новое очень сильно реагируют. Наши работники прозвали робота Лёлик», – рассказала заместитель директора АО «Димское» Галина Ларионова

Главная задача «Лёлика» – заботиться о пропитании буренок. Робот подвигает корма ближе к стойлу. Например, за прошлую ночь сделал это 12 раз, проехавшись по всему коровнику на 400 голов. Такую работу в смену выполняют два скотника. А робот – один. «Лёлик» понимает, куда ему ехать и как не наткнуться на преграду благодаря ультразвуковому датчику. Робот программируется посредством телефона: куда ему ехать, какие команды выполнять.

Поставщики техники говорят, что Лёлик – это новая эра в животноводстве. Благодаря таким аппаратам животноводство станет более привлекательным и легким, робот облегчит труд фермера. Правда, не каждого, а только материально обеспеченного.

«Робот стоит около полутора миллионов рублей в районе. В коровнике стоит 400 голов. Он подталкивает им корм. Если каждая благодаря этому прибавит на пол-литра молока – окупаемость будет за шесть месяцев», – рассказал поставщик оборудования Анатолий Козлов.

Пока «Лёлик» работает в Димском в тестовом режиме. В хозяйстве хотят посмотреть: станут ли коровы – 840 голов дойного стада – лучше доиться. Сейчас каждая дает в год более семи тонн молока.

«Сейчас это у нас экспериментально. Если увидим результат, приобретем», – рассказала Галина Ларионова.