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Амурские фермеры взяли скотником робота

Амурские фермеры взяли скотником робота
Фото: www.amur.info

В одном из аграрных хозяйств Приамурья робот будет выполнять работу скотника. Аппарат, произведенный в Нидерландах, самостоятельно передвигается по коровнику и, как обещают поставщики иностранной техники, должен повысить надои.

После торжественного перерезания ленточки, робот-скотник поехал прямо к коровам. Животные смотрели на пришельца с нескрываемым любопытством.

«Первоначально коровы реагировали каждая по-разному. На всё новое очень сильно реагируют. Наши работники прозвали робота Лёлик», – рассказала заместитель директора АО «Димское» Галина Ларионова

Главная задача «Лёлика» – заботиться о пропитании буренок. Робот подвигает корма ближе к стойлу. Например, за прошлую ночь сделал это 12 раз, проехавшись по всему коровнику на 400 голов. Такую работу в смену выполняют два скотника. А робот – один. «Лёлик» понимает, куда ему ехать и как не наткнуться на преграду благодаря ультразвуковому датчику. Робот программируется посредством телефона: куда ему ехать, какие команды выполнять.

Поставщики техники говорят, что Лёлик – это новая эра в животноводстве. Благодаря таким аппаратам животноводство станет более привлекательным и легким, робот облегчит труд фермера. Правда, не каждого, а только материально обеспеченного.

«Робот стоит около полутора миллионов рублей в районе. В коровнике стоит 400 голов. Он подталкивает им корм. Если каждая благодаря этому прибавит на пол-литра молока – окупаемость будет за шесть месяцев», – рассказал поставщик оборудования Анатолий Козлов.

Пока «Лёлик» работает в Димском в тестовом режиме. В хозяйстве хотят посмотреть: станут ли коровы – 840 голов дойного стада – лучше доиться. Сейчас каждая дает в год более семи тонн молока.

«Сейчас это у нас экспериментально. Если увидим результат, приобретем», – рассказала Галина Ларионова.

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#животные #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    20 литров молока с коровы в сутки? Неплохо так. Очень даже неплохо.

    А чтобы корм не рассыпался можно и сетчатые ограждения поставить. Или за полтора миллиона за полгода меня нанять - я в нескольких коровниках с такой работой справлюсь.

  • системник

    системник
    1 час назад

    Еще два сельчанина лишились работы в сельских территориях. Да собственно какое дело иркутскому масложиркомбинату до сельчан Амурской области. "Димский" на 95% принадлежит иркутскому масложиркомбинату.

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    Круто впариватель робота посчитал окупаемость. А то, что расход корма увеличится? А расход электричества дополнительный на зарядку этого ведра? Скорее всего эти расходы и сожрут прирост в поллитра молока. Если уволить двух скотников, выполнявших эти функции (наверняка скотники выполняют не только эту функцию а еще много других), то на их зарплате сэкономят ну максимум 60 тыщ в месяц. Какие нафиг полгода. Капец технологии, ведро на колесах, подталкивающее своим весом силос к коровам. ))))

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Особенно когда окажется, что замена батареи стоит пол-ляма, а менять ее придется раз в год.

  • paravis

    paravis
    59 минут назад

    Лелик...Далек недоделаный :)

  • 5amur

    5amur
    32 минуты назад

    Когда мне будет близко к 65 всю работу за людей много работы будут делать роботы и пенсии ещё не будет.

  • Ксенька

    Ксенька
    22 минуты назад

    Ох, найдутся мастеровые чтоб этого Лелика вывести из строя. Его введут в штат, значить кого то уволят. Печально.....

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