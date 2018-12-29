В Чигирях дорогу не поделили грузовик и автокран (фото)
29 декабря в селе Чигири произошло столкновение больших машин. Дорогу не поделили автомобильный кран и грузовой автомобиль.
Происшествие случилось на улице Центральной. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.
В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в этой аварии люди не пострадали. Кто виноват в случившемся, установят правоохранители.
Между тем инстаграм-паблик blag_dtp информирует, что ДТП произошло по вине водителя автокрана. Он не пропустил грузовик.
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