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сегодня, 19:01 0

В Чигирях дорогу не поделили грузовик и автокран (фото)

В Чигирях дорогу не поделили грузовик и автокран (фото)
Фото: instagram.com/blag_dtp

29 декабря в селе Чигири произошло столкновение больших машин. Дорогу не поделили автомобильный кран и грузовой автомобиль.

Происшествие случилось на улице Центральной. Фото с места ДТП появились в социальных сетях.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что в этой аварии люди не пострадали. Кто виноват в случившемся, установят правоохранители.

Между тем инстаграм-паблик blag_dtp информирует, что ДТП произошло по вине водителя автокрана. Он не пропустил грузовик.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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