В Хабаровском крае погибли люди после схода лавины

Два человека погибли в результате схода лавины в Николаевском районе Хабаровского края. Спасти удалось семерых, им оказывают медицинскую помощь, сообщили в МЧС.

Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины, две из которых накрыли людей, а третья заблокировала дорогу, сообщает РИА Новости.

По уточненным данным, под завалами оказались десять человек. Девять из них нашли, среди них был один погибший.

Сейчас, по данным МЧС, на месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега в районе завала превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно, так как сейчас в Николаевском районе бушует циклон.

СК возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности». В районе ввели режим ЧС.

По данным администрации района, лавины сошли из-за накопившегося мокрого снега.

Ранее в краевом главке рассказали, что один из спасённых смог выбраться из-под снега самостоятельно. Сейчас на месте продолжают работать 55 человек и шесть единиц техники от предприятия и местной пожарной части.

Утром 29 декабря в посёлке Многовершинный Хабаровского края сошло несколько снежных лавин.