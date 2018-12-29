В тындинский автопарк поступил новый автобус

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Парк муниципального предприятия «Автотрансервис» пополнился новой единицей техники. Из Иркутска в Тынду поступил новый автобус марки ГАЗель-Ситилайн 2018 года выпуска.

Производитель – Горьковский автомобильный завод. Транспортное средство обладает комфортными и безопасными условиями для перевозки пассажиров, предназначено для перевозки 18 пассажиров.

Как сообщил директор МУП «Автотранссервис» Сергей Гуляев, автобус приобретен организацией за счет участия в программе «Сбербанк-лизинг». Стоимость автобуса 1 миллион 700 тысяч рублей.

Во второй половине января новую ГАЗель планируют запустить в движение по маршруту номер 2. После оформления необходимых документов, автобус начнет работу по перевозке пассажиров.

В следующем году предприятие «Автотранссервис» планирует приобрести еще одну единицу общественного транспорта.