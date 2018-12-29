В провинции Хэйлунцзян собрали 75 миллионов тонн зерна

По данным областного минсельхоза на конец ноября, в 2018 году на полях Приамурья было собрано почти 390 тысяч тонн зерновых – почти на 30 тысяч меньше, чем в 2017 году. Сои – более 1 миллиона 63 тысяч тонн, что примерно на 260 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

Урожайность на полях соседней провинции Хэйлунцзян выросла на 965 тысяч тонн, хотя из трех основных культур сбор урожая вырос только по одной из них. Производство кукурузы достигло 39,82 миллиона тонн с увеличением на 2,79 миллиона, или на 7,5 %. Производство риса составило 26,855 миллиона тонн, снизившись на 1,34 миллиона, или на 4,7 %. Производство сои составило 6,58 миллиона тонн, уменьшившись на 315 тысяч тонн, или на 4,6 %.