Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:44 0

В провинции Хэйлунцзян собрали 75 миллионов тонн зерна

В провинции Хэйлунцзян собрали 75 миллионов тонн зерна
Фото: www.amur.info

В 2018 году общий объем производства зерна в китайской провинции Хэйлунцзян достиг более 75 миллионов тонн. В сравнении с прошлым годом урожай увеличился почти на один миллион тонн, сообщает сайт «Партнеры». В Амурской области общий урожай сои и зерновых составил около 1,5 миллиона тонн.

По данным областного минсельхоза на конец ноября, в 2018 году на полях Приамурья было собрано почти 390 тысяч тонн зерновых – почти на 30 тысяч меньше, чем в 2017 году. Сои – более 1 миллиона 63 тысяч тонн, что примерно на 260 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

Урожайность на полях соседней провинции Хэйлунцзян выросла на 965 тысяч тонн, хотя из трех основных культур сбор урожая вырос только по одной из них. Производство кукурузы достигло 39,82 миллиона тонн с увеличением на 2,79 миллиона, или на 7,5 %. Производство риса составило 26,855 миллиона тонн, снизившись на 1,34 миллиона, или на 4,7 %. Производство сои составило 6,58 миллиона тонн, уменьшившись на 315 тысяч тонн, или на 4,6 %.

Просмотров всего: 296

#Китай #сельское хозяйство #экономика

распечатать


Спорт 2

Российско-китайский хоккейный матч на льду Амура перенесли
Экономика 3

Для Благовещенска ищут резидентов свободного порта
Спорт

Амурские и харбинские боксеры провели матчевую встречу
Общество 1

В Амурской области увеличивают границы ТОР «Белогорск»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь