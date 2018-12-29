Молодой благовещенец попал в беду в Таиланде

28-летний житель Благовещенска Евгений Колесников попал в ДТП, находясь на отдыхе в Таиланде. Вместе с девушкой он ехал на байке, их сбил автобус. Девушку отбросило в сторону, а Евгений попал под колеса тяжелой машины. Врачам пришлось ампутировать ему левую руку.

Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала мама Евгения, Наталья Колесникова. Родителей потрясло известие о несчастье.

«Я так не хотела, чтобы он ехал в Таиланд! Прямо сердце чуяло. С Женей я еще не разговаривала, его только сегодня прооперировали, он еще без сознания. Сказали, что стоимость операции – 250 тысяч в пересчете на рубли. Я не знаю, покроет ли страховка стоимость операции, а ведь его еще нужно привезти домой», – плачет Наталья Геннадьевна. Женщина потрясена случившимся: «Я не знаю, что делать, куда обращаться за помощью, я очень переживаю за сына».

С Евгением в Таиланд поехали его друзья. Они поддерживают парня и звонят его маме. В Таиланд они поехали не по турпутевке, а самостоятельно. Подробностей о страховке Наталья Колесникова не знает. Также женщина не знает, сколько точно денег потребуется на лечение и возвращение Евгения домой.

Все, кого не оставила равнодушными трагедия семьи, могут помочь Колесниковым, перечислив любую сумму на карту Сбербанка: 2202 2016 5445 1620, карта привязана к номеру +7-924-148-81-38 (Наталья Геннадьевна Колесникова).