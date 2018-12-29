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29декабря
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При столкновении поезда и автомобиля в Возжаевке пострадали два человека (фото, видео)

При столкновении поезда и автомобиля в Возжаевке пострадали два человека (фото, видео)
Фото: пресс-служба администрации Белогорского района

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом в Возжаевке Белогорского района, по предварительной информации, пострадали два человека. Это пассажиры – девушка и мужчина.

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге на станции Возжаевка.

«На место происшествия выехал глава Белогорского района Денис Инюточкин, оперативно принимаются меры по ликвидации аварии, направлено два восстановительных поезда. По предварительной информации, пострадали два участника», – рассказал министр транспорта и строительства области Александр Зеленин.

По предварительным данным, в момент столкновения автомобиля с поездом, в машине находились три человека – водитель и два пассажира. Мужчина, который сидел за рулем, – житель Возжаевки. О месте жительства пассажиров точной информации пока нет.

По некоторым данным, пострадали в результате ДТП именно пассажиры. По информации амурского правительства, они были доставлены в лечебное учреждение. Однако в белогорской городской больнице сообщили, что к ним за медпомощью обратилась только 29-летняя женщина – у нее диагностировали перелом ключицы. После наложения гипса ее должны были отпустить домой.

Полиция сейчас разбирается в причинах и обстоятельствах произошедшего. Специалистам предстоит выяснить, что побудило водителя проигнорировать красный запрещающий сигнал на переезде и попытаться выехать на железнодорожный переезд в то время, как по нему уже проезжал поезд.

«ДТП такое необычное – как правило, у нас машина выезжает на переезд перед близко идущим поездом, и поезд в нее врезается. А в этот раз поезд уже почти уходил с переезда, а автомобиль влетел в движущийся состав. Он врезался в 43 вагон – это середина состава», – рассказал начальник отдела по работе со СМИ Забайкальской железной дороги Денис Афонин.

По информации ЗабЖД, из-за ЧП уже задержано движение пассажирского поезда № 8 сообщением Новосибирск – Владивосток. Проезжать станцию Возжаевка, на которой после случившегося приостановлено движение поездов, пассажирский поезд должен был около 14:00 по местному времени.

Тем временем около 6 часов вечера через станцию должны проходить еще два пассажирских состава: Владивосток – Москва и Хабаровск – Нерюнгри. В ЗабЖД надеются, что к этому моменту движение будет восстановлено.

По последним уточненным данным ЗабЖД, в результате ЧП с рельсов сошли 6 вагонов грузового состава. Нарушен габарит соседнего пути, повреждены две опоры контактной сети. Восстановительные работы уже ведутся.

В пресс-службе администрации Белогорского района пояснили, что ЧП произошло в самой Возжаевке.

Железнодорожный переезд, на котором случилось ДТП, делит крупный населенный пункт с населением свыше 5 тысяч человек, на две части.

Поэтому движение автомобилей на данном участке всегда довольно интенсивное. Несмотря на случившееся, движение автотранспорта и пешеходов не остановлено, так как вагоны сошли с рельсов уже за пределами переезда.

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#ДТП #здоровье

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