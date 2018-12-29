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сегодня, 15:13 1

Новогодние столы военнослужащих Амурского объединения ВВО украсят тоннами фруктов

Новогодние столы военнослужащих Амурского объединения ВВО украсят тоннами фруктов
Фото: pixabay.com

Около десяти тонн мандаринов, яблок и других фруктов украсят новогодние столы военнослужащих в воинских гарнизонах Восточного военного округа на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии. Об этом сообщает пресс-служба военного округа.

Во всех столовых объединениях меню военнослужащих в новогодние дни разнообразят блюдами русской, кавказской, еврейской, белорусской кухонь и другими популярными блюдами народов мира. Наряду с национальными блюдами сохранится выбор традиционных, подаваемых регулярно. Праздничное меню дополнят фрукты, конфеты, печенье и другие сладости.

Как отмечается, кулинарное дополнение в меню будет действовать все праздничные дни.

С учетом многонациональности личного состава объединения, повара будут чередовать приготовление блюд. Проведенные мероприятия позволят максимально создать военнослужащим праздничное настроение.

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#военные #Новый год

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