Как не потерять право собственности на недвижимость, рассказали в кадастровом центре

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Самые старые документы архива технической документации, который хранится в амурском Центре государственной кадастровой оценки – начало 50-х годов прошлого века. Исписанные перьевой ручкой пожелтевшие бумаги гласят, что деревянный дом с погребом был построен в 1954 году, и до сих пор им владеют члены одной и той же семьи.

«В архиве содержатся регистрационные книги, реестровые книги, алфавитные книги, по которым мы можем увидеть в отношении кого, каких объектов была произведена запись», – комментирует техник по инвентаризации строений и сооружений Центра государственной кадастровой оценки Амурской области Елена Занько.

Здесь хранят различные правоустанавливающие документы и технические паспорта на объекты недвижимости. Сюда приходят за бумагами, которые помогут установить – оформлен ли гараж в собственность и что за сделки родственники провели по наследуемому дому в прошлом. Самые частые клиенты – люди, обнаружившие, что их дом – не совсем их дом. Как правило, это граждане, которые не оформили право собственности, как следует по закону.

«Был договор, например, на безвозмездную передачу права собственности. И вот у них договор с 60-го года лежит. В любом случае, там есть печати, в любом случае там есть подписи, и они считают, что если договор у них лежит, то они в любой момент могут пойти право зарегистрировать. Но законодательство меняется, соответственно, сейчас люди сталкиваются с тем, что это все не так просто сделать», – рассказала Елена Занько.

Такие домохозяева обращаются в архив кадастрового центра, где начинается поиск бумаг, подтверждающих право на владение. И если необходимых документов нет, приходится обращаться в суд. Также в архиве центра кадастровой оценки запрашивают информацию об имеющейся собственности или ее отсутствии для улучшения жилищных условий, получения социальных выплат, приватизации жилья и вступления в наследство. Все разъяснения и формы написания заявок есть на сайте ЦГКО.